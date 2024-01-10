Ислам Махачев назвал дату следующего боя в UFC
Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил в соцсети X, что в следующем поединке 8 июня планирует встретиться с американцем Джастином Гэтжи.
Также Махачев написал, что в ноябре проведет бой с победителем поединка Чарльз Оливейра — Арман Царукян. Запланирован бой и на февраль 2025-го, но соперник пока не определен.
8 января глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что победитель боя Оливейра — Царукян получит шанс побороться за чемпионский пояс в легком дивизионе. Оба бойца ранее уже проигрывали Махачеву — Царукян в 2019 году решением судей, а Оливейра — в 2022-м удушающим приемом.
Гэтжи в конце декабря заявлял, что готов к бою с Махачевым.
Сам российский чемпион ранее говорил, что хочет подраться с чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.
У 35-летнего Гэтжи 25 побед и четыре поражения в ММА, в том числе он проиграл Хабибу Нурмагомедову в 2020-м.
У 32-летнего Махачева 25 побед и один проигрыш (в 2015 году). В последнем бою в октябре россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски.