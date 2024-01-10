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Ислам Махачев назвал дату следующего боя в UFC

Ислам Махачев: бой с Джастином Гэтжи будет 8 июня
Чемпион UFC сообщил, что 8 июня проведет бой с Джастином Гэтжи, а в ноябре — с Чарльзом Оливейрой или Арманом Царукяном
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Ali Haider / EPA / ТАСС)

Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил в соцсети X, что в следующем поединке 8 июня планирует встретиться с американцем Джастином Гэтжи.

Также Махачев написал, что в ноябре проведет бой с победителем поединка Чарльз Оливейра — Арман Царукян. Запланирован бой и на февраль 2025-го, но соперник пока не определен.

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Арман Царукян

8 января глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что победитель боя Оливейра — Царукян получит шанс побороться за чемпионский пояс в легком дивизионе. Оба бойца ранее уже проигрывали Махачеву — Царукян в 2019 году решением судей, а Оливейра — в 2022-м удушающим приемом.

Гэтжи в конце декабря заявлял, что готов к бою с Махачевым.

Сам российский чемпион ранее говорил, что хочет подраться с чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.

У 35-летнего Гэтжи 25 побед и четыре поражения в ММА, в том числе он проиграл Хабибу Нурмагомедову в 2020-м.

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У 32-летнего Махачева 25 побед и один проигрыш (в 2015 году). В последнем бою в октябре россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски.

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Анна Сатдинова
единоборства UFC Ислам Махачев
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