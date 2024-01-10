Главный тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» — об Овечкине: он был немного травмирован после игры

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери выразил надежду, что российский форвард Александр Овечкин будет готов 10 января к тренировке перед домашним матчем с «Сиэтл Кракен»

Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину было необходимо дать время на восстановление после повреждения, полученного в матче против «Лос-Анджелес Кингз» (4:3), заявил The Hockey News главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери.

«Он был немного травмирован после воскресной игры [7 января], так что это хороший день, чтобы дать ему время на восстановление. Надеюсь, завтра [10 января] он будет готов к тренировке», — сказал Карбери.

Овечкин пропустил две тренировки «Вашингтона». Также перед матчем с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3), который состоялся 7 января, у россиянина был день отдыха. В этой встрече ему удалось отметиться результативной передачей, продлив результативную серию до пяти матчей.

Следующий матч «Вашингтона» состоится на домашней арене «Кэпиталз» в ночь на 12 января против «Сиэтл Кракен».

Всего в нынешнем сезоне НХЛ на счету 38-летнего Овечкина, отметившегося восемью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами, 26 очков в 38 матчах.

«Вашингтон» после 38 игр с 44 очками занимает десятое место в Восточной конференции. «Бостон Брюинз», набравший 56 очков в 40 играх, возглавляет таблицу.