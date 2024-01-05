 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

Журналист узнал о нежелании Овечкина играть в Матче звезд НХЛ

Журналист: Овечкин заранее предупредил, что не будет играть в Матче звезд НХЛ
Тарик Эль‑Башир сообщил, что россиянин заранее предупредил «Вашингтон» о своем желании отдохнуть и подготовиться ко второй части сезона. НХЛ не выбрала Овечкина для участия в Матче звезд, но за него могут проголосовать болельщики
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заранее предупредил свой клуб, что не хочет участвовать в Матче звезд НХЛ в нынешнем сезоне. Об этом в соцсети Х сообщил журналист NHL Network Тарик Эль‑Башир.

«К вашему сведению: Александр Овечкин некоторое время назад уведомил «Вашингтон», что он предпочитает пропустить Матч звезд в этом году, чтобы отдохнуть и подготовиться ко второй части сезона», — написал Эль‑Башир.

НХЛ выбрала трех россиян для участия в Матче звезд
Спорт
Никита Кучеров

НХЛ накануне объявила 32 первых участника Матча звезд нынешнего сезона. Было выбрано по одному игроку от каждой из команд. Из «Вашингтона» в списке оказался форвард Том Уилсон.

По итогам голосования болельщиков, которое будет проходить до 11 января, будут выбраны еще 12 хоккеистов — четыре вратаря и восемь полевых игроков. «Вашингтон» в соцсетях опубликовал ссылку на голосование, где предложил фанатам отдать свой голос, чтобы отправить на Матч звезд Джона Карлсона, Энтони Манту или Дилана Строума, не упоминая Овечкина.

38-летний россиянин является лучшим бомбардиром «Вашингтона» в нынешнем сезоне с 24 (8+16) очками в 36 матчах.

Овечкин восемь раз играл в Матчах звезд НХЛ, еще несколько раз он был травмирован или отказывался от приглашения (по правилам в таком случае россиянину приходилось пропускать следующий матч регулярного чемпионата).

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Матч звезд пройдет 3 февраля в Торонто.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Александр Овечкин
Материалы по теме
ESPN оценил шансы Овечкина выиграть Кубок Стэнли в 0,1%
Спорт
Овечкин сравнялся с Горди Хоу по очкам в большинстве
Спорт
Овечкин впервые с октября забил в двух матчах подряд в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
В Белгороде объявили об угрозе ракетной опасности Политика, 22:08
Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Черным морем Политика, 22:06
В Белом доме допустили шатдаун в конце января Экономика, 21:59
Журналист узнал о нежелании Овечкина играть в Матче звезд НХЛ Спорт, 21:52
ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии в Челябинской области Политика, 21:51
В Подольске начали подачу тепла в квартиры после аварии Общество, 21:44
В Театре Луны в центре Москвы во время спектакля прорвало трубу Общество, 21:37
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Экс-футболист «Спартака» передумал возобновлять карьеру в 39 лет Спорт, 21:25
Госдеп США объявил награду $10 млн за информацию о финансировании ХАМАС Политика, 20:59
Три поезда «по техническим причинам» задержались в Ярославской области Общество, 20:51
Протоиерея Уминского запретили в служении на фоне антивоенных заявлений Политика, 20:35
«Спать пришлось в шапках». Жители Подольска — об отключении тепла Политика, 20:29
На северо-востоке Москвы восстановили электроснабжение после аварии Город, 20:24
«Калгари» впервые вызвал в основу в НХЛ российского защитника Кузнецова Спорт, 20:20