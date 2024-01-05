Журналист узнал о нежелании Овечкина играть в Матче звезд НХЛ

Журналист: Овечкин заранее предупредил, что не будет играть в Матче звезд НХЛ

Тарик Эль‑Башир сообщил, что россиянин заранее предупредил «Вашингтон» о своем желании отдохнуть и подготовиться ко второй части сезона. НХЛ не выбрала Овечкина для участия в Матче звезд, но за него могут проголосовать болельщики

Александр Овечкин (Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заранее предупредил свой клуб, что не хочет участвовать в Матче звезд НХЛ в нынешнем сезоне. Об этом в соцсети Х сообщил журналист NHL Network Тарик Эль‑Башир.

«К вашему сведению: Александр Овечкин некоторое время назад уведомил «Вашингтон», что он предпочитает пропустить Матч звезд в этом году, чтобы отдохнуть и подготовиться ко второй части сезона», — написал Эль‑Башир.

НХЛ накануне объявила 32 первых участника Матча звезд нынешнего сезона. Было выбрано по одному игроку от каждой из команд. Из «Вашингтона» в списке оказался форвард Том Уилсон.

По итогам голосования болельщиков, которое будет проходить до 11 января, будут выбраны еще 12 хоккеистов — четыре вратаря и восемь полевых игроков. «Вашингтон» в соцсетях опубликовал ссылку на голосование, где предложил фанатам отдать свой голос, чтобы отправить на Матч звезд Джона Карлсона, Энтони Манту или Дилана Строума, не упоминая Овечкина.

38-летний россиянин является лучшим бомбардиром «Вашингтона» в нынешнем сезоне с 24 (8+16) очками в 36 матчах.

Овечкин восемь раз играл в Матчах звезд НХЛ, еще несколько раз он был травмирован или отказывался от приглашения (по правилам в таком случае россиянину приходилось пропускать следующий матч регулярного чемпионата).

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Матч звезд пройдет 3 февраля в Торонто.