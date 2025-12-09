Российская велогонщица сломала позвоночник во время заезда в Крылатском
Российская велогонщица Елена Кожеурова получила компрессионный перелом позвоночника в результате падения во время заезда на треке в Крылатском. Об этом ТАСС сообщил Дмитрий Хозов, менеджер команды Zubov Team, за которую выступает спортсменка.
Инцидент произошел 6 декабря на втором этапе гонок серии Sputnik Track от CyclingRace сезона 2025/26.
«Елена попала в завал не по своей вине. К сожалению, это велоспорт, такое случается. У нее компрессионный перелом позвоночника, сейчас она находится в больнице», — сказал Хозов.
По словам Хозова, перелом не самый страшный. «Надеемся, Елена через месяц вернется в строй. Сейчас пока активное восстановление. Операция на данном этапе не требуется», — добавил он.
Кожеурова ранее писала в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что «очередной раз в жизни везение с ней заодно и спина сломалась так, что ничего не передавило и даже операцию делать не надо».
