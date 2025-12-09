 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 2,1 x 3,8 2 3,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,8 x 3,85 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,35 x 3,25 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,28 x 5,9 2 10 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,17 x 8 2 14 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Селтик Рома 1 3,35 x 3,4 2 2,2 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Сельта Болонья 1 2,35 x 3,3 2 3,05 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Фиорентина Динамо 1 1,43 x 4,7 2 7 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Ноа Легия Варшава 1 2,95 x 3,5 2 2,35 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Жирона 1 1,72 x 3,85 2 4,7 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Российская велогонщица сломала позвоночник во время заезда в Крылатском

Велогонщица Кожеурова сломала позвоночник во время заезда в Крылатском
Елена Кожеурова в результате падения во время очередного заезда получила компрессионный перелом позвоночника
Фото: Личный архив Елены Кожеуровой
Фото: Личный архив Елены Кожеуровой

Российская велогонщица Елена Кожеурова получила компрессионный перелом позвоночника в результате падения во время заезда на треке в Крылатском. Об этом ТАСС сообщил Дмитрий Хозов, менеджер команды Zubov Team, за которую выступает спортсменка.

Инцидент произошел 6 декабря на втором этапе гонок серии Sputnik Track от CyclingRace сезона 2025/26.

«Елена попала в завал не по своей вине. К сожалению, это велоспорт, такое случается. У нее компрессионный перелом позвоночника, сейчас она находится в больнице», — сказал Хозов.

По словам Хозова, перелом не самый страшный. «Надеемся, Елена через месяц вернется в строй. Сейчас пока активное восстановление. Операция на данном этапе не требуется», — добавил он.

Кожеурова ранее писала в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что «очередной раз в жизни везение с ней заодно и спина сломалась так, что ничего не передавило и даже операцию делать не надо».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
велоспорт
Материалы по теме
Россиянка получила перелом на ЧМ по велотреку
Спорт
Умер заслуженный тренер России по велоспорту Рыбин
Спорт
Российская велогонщица возглавила мировой спринтерский рейтинг UCI
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 21:47 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 21:47
Почему Трамп заявил о необходимости провести выборы на Украине Политика, 21:55
ЦБ упростил проверку цепочек учета бумаг при переводе между брокерами Инвестиции, 21:49
Зеленский пообещал завтра передать США украинский вариант мирного плана Политика, 21:48
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Международная федерация гимнастики решила сменить название Спорт, 21:44
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 21:34
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Трансформация закупок: новые приоритеты российского бизнеса Отрасли, 21:29
Sportklub узнал, что Станкович близок к назначению в «Црвену звезду» Спорт, 21:27
Как малый бизнес превращает операционку в стратегическое преимущество Отрасли, 21:23
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
FT сообщила, почему Украина «застряла» с принятием мирного плана Политика, 21:20
Win-win-win: почему все выигрывают от бизнес-партнерств Тренды, 21:16
Испанский суд приостановил дело об убийстве российского перебежчика Политика, 21:13