 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей 1 6,5 x 4,4 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Галатасарай 1 1,97 x 3,9 2 3,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона Айнтрахт Франкфурт 1 1,17 x 8,5 2 13 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Ливерпуль 1 2,02 x 3,7 2 3,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 2 x 3,85 2 3,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,6 x 3,85 2 2,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,35 x 3,3 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,3 x 5,8 2 10 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,17 x 8 2 14 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Олимпиада-2026⁠,
0

Глава КХЛ назвал странной организацию олимпийского турнира в Италии

Глава КХЛ Морозов — о проблемах с ареной Олимпиады: «Переживаю за игроков»
Сюжет
Олимпиада-2026
Алексея Морозова удивляет, что арену сдадут в эксплуатацию за три дня до начала олимпийского турнира
Алексей Морозов
Алексей Морозов (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Президента КХЛ Алексея Морозова тревожит состояние арены в Милане, которая должна принять олимпийский хоккейный турнир в феврале 2026 года. Об этом он заявил журналистам.

Ранее в НХЛ выражали обеспокоенность задержкой строительства арены, которое отстает от графика. Запланированные тестовые соревнования, игры молодежного чемпионата мира в дивизионе I, были перенесены. Других тестовых мероприятий на новой арене не запланировано, первым матчем на ней может стать игра женского олимпийского турнира 5 февраля. Планируется, что арену введут в эксплуатацию за три дня до старта олимпийского турнира.

«Что касается проблем с организацией Олимпиады в Милане, то меня тоже настораживает, что такие проблемы с ареной имеются. Это странный подход — проводить турнир спустя три дня после того, как арена будет введена в эксплуатацию. Тяжело сказать, в каком состоянии будет лед. Переживаю за игроков», — цитирует Морозова «Матч ТВ».

Морозов также отметил, что сообщений об участии кого‑либо из игроков КХЛ в Олимпийских играх пока не было.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли ранее допустил отказ игроков лиги выступить на Олимпиаде, если лед окажется плохого качества.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Олимпиада-2026 Алексей Морозов КХЛ
Материалы по теме
НХЛ выразила обеспокоенность задержкой строительства арены Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 15:17 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 15:17
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Попавшие под санкции российские инвесторы подали иски к ЕС на €53 млрд Экономика, 15:48
Госдума одобрила передачу бесхозного жилья в новых регионах государству Недвижимость, 15:47
Bloomberg рассказал о создании Японией «ракетного архипелага» у Тайваня Политика, 15:46
Главу военного представительства МО обвинили во взятках в Крыму Общество, 15:45
ЦСКА подал жалобу на удаление Мойзеса в матче с «Краснодаром» Спорт, 15:43
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Трамп не признал обновленную стратегию безопасности США выгодной России Политика, 15:33
Как автоматизировать предприятие с оборудованием от разных вендоров Отрасли, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Двух российских баскетболистов дисквалифицировали за ставки Спорт, 15:24
Российские ученые выпустили первые тестовые серии вакцины от рака Общество, 15:21
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Доход крупных криптопроектов оказался в сотни раз ниже их капитализации Крипто, 15:15