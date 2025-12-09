Глава КХЛ назвал странной организацию олимпийского турнира в Италии
Президента КХЛ Алексея Морозова тревожит состояние арены в Милане, которая должна принять олимпийский хоккейный турнир в феврале 2026 года. Об этом он заявил журналистам.
Ранее в НХЛ выражали обеспокоенность задержкой строительства арены, которое отстает от графика. Запланированные тестовые соревнования, игры молодежного чемпионата мира в дивизионе I, были перенесены. Других тестовых мероприятий на новой арене не запланировано, первым матчем на ней может стать игра женского олимпийского турнира 5 февраля. Планируется, что арену введут в эксплуатацию за три дня до старта олимпийского турнира.
«Что касается проблем с организацией Олимпиады в Милане, то меня тоже настораживает, что такие проблемы с ареной имеются. Это странный подход — проводить турнир спустя три дня после того, как арена будет введена в эксплуатацию. Тяжело сказать, в каком состоянии будет лед. Переживаю за игроков», — цитирует Морозова «Матч ТВ».
Морозов также отметил, что сообщений об участии кого‑либо из игроков КХЛ в Олимпийских играх пока не было.
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли ранее допустил отказ игроков лиги выступить на Олимпиаде, если лед окажется плохого качества.
