Легенда «Спартака» Андрей Тихонов покинул клуб Первой лиги

Красноярский «Енисей» ушел на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Тихонов и клуб договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию

Фото: телеграм-канал ФК «Енисей»

Андрей Тихонов покинул пост главного тренера «Енисея». Об этом сообщается в телеграм-канале красноярского клуба.

Стороны достигли обоюдного соглашения о расторжении контракта.

«Понимаем, что решение о смене главного тренера — это всегда сложный и ответственный шаг. Однако, учитывая текущую ситуацию в команде и турнирное положение, мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения», — сказал директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.

«Енисей» ушел на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 23 очка в 21 туре.

Тихонову 55 лет, он второй раз в своей карьере возглавил «Енисей» в январе 2024 года. Главным тренером ранее также работал в «Спарте» (Щелково), «Крыльях Советов» и «Астане».

Тихонов — восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка страны со «Спартаком», за который играл в 1992–2000 годах, а также в 2011-м. На его счету 29 матчей и один гол за сборную России.