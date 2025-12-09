Легенда «Спартака» Андрей Тихонов покинул клуб Первой лиги
Андрей Тихонов покинул пост главного тренера «Енисея». Об этом сообщается в телеграм-канале красноярского клуба.
Стороны достигли обоюдного соглашения о расторжении контракта.
«Понимаем, что решение о смене главного тренера — это всегда сложный и ответственный шаг. Однако, учитывая текущую ситуацию в команде и турнирное положение, мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения», — сказал директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.
«Енисей» ушел на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 23 очка в 21 туре.
Тихонову 55 лет, он второй раз в своей карьере возглавил «Енисей» в январе 2024 года. Главным тренером ранее также работал в «Спарте» (Щелково), «Крыльях Советов» и «Астане».
Тихонов — восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка страны со «Спартаком», за который играл в 1992–2000 годах, а также в 2011-м. На его счету 29 матчей и один гол за сборную России.
