Футболиста сборной Англии арестовали в Лондоне за удар фаната головой

Футболиста сборной Англии Тоуни арестовали в Лондоне за удар фаната головой
Айвана Тоуни, который выступает за саудовский «Аль-Ахли», задержали в ночном клубе после конфликта из-за селфи
Айван Тоуни
Айван Тоуни (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Форварда сборной Англии и саудовского «Аль-Ахли» Айвана Тоуни арестовали в Лондоне по подозрению в нанесении удара головой человеку в баре. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в ночь на 7 декабря в баре в районе Сохо. По данным издания, конфликт начался, когда фанат попытался обнять форварда для фотографии. Очевидец рассказал изданию: «Один из парней сказал: «О, это Айван Тоуни», и попытался обхватить его за шею, чтобы сделать селфи. Тоуни сказал: «Отстань от меня».

После этой перепалки Тоуни, по версии свидетелей, ударил мужчину головой, разбив ему переносицу. В представительстве местной полиции подтвердили задержание 29-летнего человека по подозрению в нападении. Он был отпущен под залог, расследование продолжается.

Тоуни перешел в «Аль-Ахли» из «Брентфорда» летом 2024 года. В сборной Англии на его счету семь матчей и один гол, он играл на Евро-2024.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Англии по футболу
