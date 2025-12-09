 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Петр Ян вошел в рейтинг лучших бойцов UFC после завоевания титула

Россиянин, который завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе, стал шестым в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий
Петр Ян
Петр Ян (Фото: Ian Maule / Getty Images)

Российский боец Петр Ян занял шестое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P) после завоевания чемпионского титула.

Ян 7 декабря победил единогласным решением судей грузина Мераба Двалишвили и отобрал у него чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

Россиянин ранее уже был чемпионом UFC в легчайшем весе, пояс он завоевал в июле 2020 года. Лишился титула он уже в следующем поединке в марте 2021-го.

Двалишвили в рейтинге P4P потерял пять позиций и опустился на восьмое место.

Продолжает лидировать в рейтинге P4P россиянин Ислам Махачев, чемпион в полусреднем весе. На второй строчке Илия Топурия (чемпион в легком весе).

На одну позицию в рейтинге поднялся чемпион в среднем весе Хамзат Чимаев (стал третьим), на две позиции — Алекс Перейра (полутяжелый вес, четвертый) и Александр Волкановски (полулегкий вес, пятый).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Петр Ян Мераб Двалишвили Хамзат Чимаев Алекс Перейра
