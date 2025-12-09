12 российских теннисистов заявились на Australian Open
12 россиян выступят в основной сетке первого турнира «Большого шлема» следующего сезона — Australian Open, который пройдет в Мельбурне с 12 января по 1 февраля, сообщается на сайте турнира.
В мужском одиночном разряде сыграют Даниил Медведев (13-й номер мирового рейтинга), Андрей Рублев (16) и Карен Хачанов (18).
В женском в заявку вошли Мирра Андреева (9), Екатерина Александрова (10), Людмила Самсонова (17), Диана Шнайдер (21), Вероника Кудерметова (30), Анна Калинская (33), Анастасия Павлюченкова (47), Анна Блинкова (62) и Оксана Селехметьева (100).
Также кто-то из россиян может пробиться в основную сетку через квалификацию.
В прошлом году победителями турнира стали итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз. Из россиян лучший результат показали Хачанов (третий круг) и Павлюченкова (четвертьфинал).
