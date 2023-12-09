 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Спорт ,  
0 

Клуб Карпина в последнем матче года сыграл вничью в Грозном

«Ростов» сыграл вничью с «Ахматом» в Грозном
Встреча на «Ахмат Арене» завершилась со счетом 0:0
Фото: пресс-служба ФК "Ахмат"
Фото: пресс-служба ФК "Ахмат"

«Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, сыграл вничью с «Ахматом» в 168-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч в Грозном завершился нулевой ничьей.

В компенсированное время защитник «Ростова» Андрей Лангович был удален с поля.

Карпина дисквалифицировали на два матча за «дебила» в снежной игре с ЦСКА
Спорт
Валерий Карпин

«Ростов» сыграл на ноль в четырех из последних 7 туров, при этом в первых 11 турах сезона у ростовчан был лишь один сухой матч.

Также команда Карпина не побеждает в последних 13 гостевых матчах чемпионата России: ростовчанам удалось набрать лишь 3 очка в выездных играх текущего сезона.

В матче первого круга чемпионата России, который прошел 22 октября, «Ростов» дома победил «Ахмат» с разгромным счетом 3:0. Тогда в составе хозяев отличились Егор Голенков, Максим Осипенко (с пенальти) и Мохаммад Мохеби.

«Ростов» с 21-м очком расположился на 10-й строчке, грозненский клуб, набрав 17 очков, занимает 13-е место. 18-й тур чемпионата России является последним в 2023 году.

Читайте на РБК Pro
«Серые» схемы карго из Китая: как обманывают заказчиков
Купите незнакомцу чашку кофе: как проверить бизнес-идею почти бесплатно
Сотрудник работает с нейросетями. Как платить и штрафовать за ошибки
«Он меня ужасно выматывал»: что говорят о Баффете те, кто с ним общался
Теги
Футбол чемпионат россии по футболу Ростов клуб Ахмат

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
В театре после сообщений об обмороке рассказали о состоянии Бабкиной Общество, 20:18
Почему мы по-разному воспринимаем цвета: от Карла Юнга до Анжелы Райт РБК и ЖК Soul, 20:15
Из сектора Газа эвакуировались еще около сотни россиян Общество, 20:10
«Бавария» потерпела крупнейшее за четыре года поражение в бундеслиге Спорт, 20:01
Топ-10 аварийных ситуаций на дороге: как их избежать РБК и Ингосстрах, 19:52
В Грузии президент и активисты прошли маршем за членство в ЕС Политика, 19:48
МИД назвал условия «устойчивого и справедливого» мира на Украине Политика, 19:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как технологично перейти в цифровое измерение. Конструктор решений РБК и МТС, 19:29
Дивизион Харламова вышел в финал Матча звезд КХЛ Спорт, 19:24
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 19:17
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 19:06
Клуб Карпина в последнем матче года сыграл вничью в Грозном Спорт, 19:06
Как проверить надежность сотрудников дистанционно РБК и МТС, 18:57
Отца стрелявшей в Брянске школьницы обвинили в доведении до самоубийства Общество, 18:57