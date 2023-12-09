«Ростов» сыграл вничью с «Ахматом» в Грозном

Клуб Карпина в последнем матче года сыграл вничью в Грозном

Встреча на «Ахмат Арене» завершилась со счетом 0:0

Фото: пресс-служба ФК "Ахмат"

«Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, сыграл вничью с «Ахматом» в 168-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч в Грозном завершился нулевой ничьей.

В компенсированное время защитник «Ростова» Андрей Лангович был удален с поля.

«Ростов» сыграл на ноль в четырех из последних 7 туров, при этом в первых 11 турах сезона у ростовчан был лишь один сухой матч.

Также команда Карпина не побеждает в последних 13 гостевых матчах чемпионата России: ростовчанам удалось набрать лишь 3 очка в выездных играх текущего сезона.

В матче первого круга чемпионата России, который прошел 22 октября, «Ростов» дома победил «Ахмат» с разгромным счетом 3:0. Тогда в составе хозяев отличились Егор Голенков, Максим Осипенко (с пенальти) и Мохаммад Мохеби.

«Ростов» с 21-м очком расположился на 10-й строчке, грозненский клуб, набрав 17 очков, занимает 13-е место. 18-й тур чемпионата России является последним в 2023 году.