Клуб Карпина в последнем матче года сыграл вничью в Грозном
«Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, сыграл вничью с «Ахматом» в 168-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч в Грозном завершился нулевой ничьей.
В компенсированное время защитник «Ростова» Андрей Лангович был удален с поля.
«Ростов» сыграл на ноль в четырех из последних 7 туров, при этом в первых 11 турах сезона у ростовчан был лишь один сухой матч.
Также команда Карпина не побеждает в последних 13 гостевых матчах чемпионата России: ростовчанам удалось набрать лишь 3 очка в выездных играх текущего сезона.
В матче первого круга чемпионата России, который прошел 22 октября, «Ростов» дома победил «Ахмат» с разгромным счетом 3:0. Тогда в составе хозяев отличились Егор Голенков, Максим Осипенко (с пенальти) и Мохаммад Мохеби.
«Ростов» с 21-м очком расположился на 10-й строчке, грозненский клуб, набрав 17 очков, занимает 13-е место. 18-й тур чемпионата России является последним в 2023 году.