Ферстаппен попал в призеры Гран-при Бразилии, стартовав с пит-лейна
Британский гонщик McLaren Ландо Норрис укрепил лидерство в зачете пилотов «Формулы-1», выиграв гонку на бразильском автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу.
Вторым финишировал Андреа Кими Антонелли (Mercedes), третьим — действующий чемпион Макс Ферстаппен (Red Bull).
Главный конкурент Норриса и его партнер по команде Оскар Пиастри показал пятый результат.
Ферстаппен в квалификации стал 16-м и стартовал с пит-лейна из-за замены двигателя и других компонентов болида. Ранее он сказал, что в этом сезоне может забыть о шансах на победу в чемпионате.
Гонку не смогли завершить гонщики Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, а также Габриэл Бортолето (Kick Sauber).
В личном зачете у Норриса 390 очков, у Пиастри — 366, у Ферстаппена — 341.
Победителем Кубка конструкторов ранее досрочно стала команда McLaren.
Следующий этап «Формулы-1» пройдет 22 ноября в Лас-Вегасе (США).
