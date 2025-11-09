Российская триатлонистка выиграла этап Кубка мира в Японии
Выступавшая в нейтральном статусе россиянка Валентина Рясова победила на этапе Кубка мира по триатлону в Миядзаки (Япония).
Спортсменки проплыли 750 м, проехали на велосипедах 20 км и пробежали 5 км.
Рясова показала время один час пять секунд.
Россиянка на три секунды опередила Джессику Фуллагар и на шесть секунд — Тилли Анему (обе — Великобритания).
Еще одна россиянка, Диана Исакова стала четвертой (отставание — 28 секунд).
Рясова в мае выиграла этап Кубка мира в Чэнду (Китай). Весной у спортсменки завершилась двухлетняя дисквалификация за допинг.
Исакова в этом году выиграла этапы Кубка мира в Узбекистане и Марокко и стала второй на чемпионате Европы в Стамбуле.
