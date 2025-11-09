 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российская триатлонистка выиграла этап Кубка мира в Японии

Российская триатлонистка Рясова выиграла этап Кубка мира в Японии
Рясова опередила на финише двух британок, выиграв второй этап Кубка мира в этом году. Вице-чемпионка Европы Исакова заняла четвертое место
Валентина Рясова
Валентина Рясова (Фото: World Triathlon)

Выступавшая в нейтральном статусе россиянка Валентина Рясова победила на этапе Кубка мира по триатлону в Миядзаки (Япония).

Спортсменки проплыли 750 м, проехали на велосипедах 20 км и пробежали 5 км.

Рясова показала время один час пять секунд.

Россиянка на три секунды опередила Джессику Фуллагар и на шесть секунд — Тилли Анему (обе — Великобритания).

Еще одна россиянка, Диана Исакова стала четвертой (отставание — 28 секунд).

Рясова в мае выиграла этап Кубка мира в Чэнду (Китай). Весной у спортсменки завершилась двухлетняя дисквалификация за допинг.

Исакова в этом году выиграла этапы Кубка мира в Узбекистане и Марокко и стала второй на чемпионате Европы в Стамбуле.

