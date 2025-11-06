 Перейти к основному контенту
Роналду назвал себя более известным в мире, чем Трамп

Роналду заявил, что он известнее Трампа
Футболист, у которого более 1 млрд подписчиков в соцсетях, заявил, что в мире нет более знаменитого человека, чем он, и что он известнее президента США
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images)

Португальский футболист Криштиану Роналду заявил в интервью Пирсу Моргану, что ему нравится президент США Дональд Трамп, но при этом он считает себя более известным человеком.

Роналду сказал, что считает Трампа одним из самых важных людей в мире и хотел бы лично встретиться с ним.

«Устроим дебаты на тему, кто более известен — я или Трамп», — сказал Роналду и сам же ответил, что он известнее Трампа даже «где-то на самых маленьких островах».

Футболист отметил: «Я думаю, что в мире нет никого известнее меня».

При этом Роналду признался, что хотел бы быть не настолько знаменитым, потому что сейчас «это скучно». «Я никогда не хотел быть знаменитым, никогда. Я хотел быть успешным», — добавил футболист.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.

Роналду в 2024 году первым в истории преодолел отметку 1 млрд подписчиков в социальных сетях. В частности, на его страницу в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) подписано 667 млн, в YouTube — 77 млн, в X — 113 млн.

Форвард с 2023 года играет за саудовский «Ан-Наср».

Анна Сатдинова
Криштиану Роналду Дональд Трамп
Криштиану Роналду
Дональд Трамп
