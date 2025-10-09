Стал известен четвертый участник ЧМ-2026 от Африки

Сборная Алжира разгромила Сомали и за тур до конца отборочного раунда гарантировала себе первое место в группе. Ранее на ЧМ-2026 от Африки отобрались Марокко, Тунис и Египет

Футболист сборной Алжира Рияд Марез (Фото: imago / Global Look Press)

Сборная Алжира стал четвертой африканской командой, завоевавшей путевку в финальную часть чемпионата мира 2026 года, который примут США, Мексика и Канада.

В четверг алжирцы разгромили команду Сомали со счетом 3:0 и гарантировали себе первое место в группе G за матч до конца отборочного раунда.

Алжирская команда сыграет на чемпионате мира в пятый раз в истории и впервые с 2014 года. Из группы они вышли только один раз — в 2014-м, после чего проиграли немцам в 1/8 финала.

Ранее на чемпионат мира квалифицировались команды Марокко, Туниса и Египта.

Победители других пяти отборочных групп в Африканской конфедерации станут известны на следующей неделе. Четыре лучшие команды из занявших вторые места проведут еще один квалификационный раунд.