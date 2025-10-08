 Перейти к основному контенту
Сборная Египта по футболу впервые с 2018 года отобралась на ЧМ

Сборная Египта третьей из африканских команд отобралась на ЧМ-2026
Сюжет
ЧМ-2026
Египтяне гарантировали себе первое место в отборочной группе и в четвертый раз в своей истории сыграют в финальной части чемпионата мира по футболу
Игроки сборной Египта
Игроки сборной Египта (Фото: Mohamed Hossam / Getty Images)

Футболисты сборной Египта в гостях обыграли команду Джибути со счетом 3:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, обеспечив себе путевку в финальную часть.

Голы забили Ибрахим Адель (8-я минута) и Мохамед Салах (14, 84).

На счету сборной Египта 23 очка в девяти матчах, команда гарантировала себе первое место в группе А. Она третьей из африканских сборных отобралась в финальную часть ЧМ-2026.

Сборная Египта в четвертый раз сыграет на чемпионате мира, в 2018-м и 1990-м египтяне остановились на групповом этапе, в 1934-м — проиграли в первом матче (1/8 финала).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).

Помимо хозяев турнира на ЧМ-2026 уже отобрались сборные Японии, Новой Зеландии, Ирана, Аргентины, Узбекистана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Бразилии, Эквадора, Уругвая, Колумбии, Парагвая, Марокко и Туниса.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 сборная Египта по футболу
