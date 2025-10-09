Гашек назвал НХЛ «кровавой» из-за участия россиян
Олимпийский чемпион Нагано в составе сборной Чехии Доминик Гашек в соцсети X назвал НХЛ кровавой лигой из-за нежелания отстранять российских игроков.
Новый сезон НХЛ стартовал в ночь на 8 октября.
Гашек снова назвал НХЛ «самой большой рекламой» военной операции на Украине, наряду с Женской теннисной ассоциацией (WTA) и Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP).
«Важно, чтобы не только любители хоккея, но и как можно больше людей во всем мире знали об этом и относились к этому кровавому соревнованию в НХЛ соответственно», — отметил Гашек.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка Светлана Журова сказала Vseprosport, что Гашек «не угомонится никогда», но у него все равно «не получится отменить российских хоккеистов».
Гашек, сам выступавший в НХЛ и КХЛ, регулярно выступает против участия россиян в международных соревнованиях.
Бывший президент России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что у чеха «русофобия в форме бреда преследования».
