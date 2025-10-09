Гашек назвал НХЛ «кровавой» из-за участия россиян

Гашек раскритиковал НХЛ за участие россиян в стартовавшем 8 октября сезоне и назвал турнир «кровавым». Депутат Госдумы Журова считает, что чех в своей критике «не угомонится», но на участие россиян в турнире повлиять не сможет

Доминик Гашек (Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Нагано в составе сборной Чехии Доминик Гашек в соцсети X назвал НХЛ кровавой лигой из-за нежелания отстранять российских игроков.

Новый сезон НХЛ стартовал в ночь на 8 октября.

Гашек снова назвал НХЛ «самой большой рекламой» военной операции на Украине, наряду с Женской теннисной ассоциацией (WTA) и Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP).

«Важно, чтобы не только любители хоккея, но и как можно больше людей во всем мире знали об этом и относились к этому кровавому соревнованию в НХЛ соответственно», — отметил Гашек.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка Светлана Журова сказала Vseprosport, что Гашек «не угомонится никогда», но у него все равно «не получится отменить российских хоккеистов».

Гашек, сам выступавший в НХЛ и КХЛ, регулярно выступает против участия россиян в международных соревнованиях.

Бывший президент России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что у чеха «русофобия в форме бреда преследования».