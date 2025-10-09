Сколько Овечкин забьет в новом сезоне НХЛ

Александр Овечкин проведет первую игру в сезоне 2025/26 НХЛ. Сколько шайб капитан «Вашингтона» забьет в новом сезоне — в материале «РБК Спорт»

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ночь на 9 октября проведет первую игру в новом сезоне НХЛ. Стартовый матч состоится против «Бостон Брюинз».

40-летний Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола). Сейчас на счету Овечкина 897 голов.

Новый сезон НХЛ станет заключительным по контракту Овечкина с «Вашингтоном». «РБК Спорт» собрал прогнозы на количество шайб Овечкина.

НХЛ предсказала антирекорд Овечкина

Официальный сайт НХЛ для игроков фэнтези предсказал, что Овечкин наберет в новом сезоне 64 очка. В среднем в сезоне 55% от очков Овечкина составляют голы. Так, по прогнозам он забросит 35 шайб за сезон.

Прогноз сайта НХЛ пессимистичный, поскольку лучший снайпер в истории ни разу в полноценном сезоне не набирал менее 65 очков. Прошедший регулярный чемпионат 39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» завершил с 73 очками (44 гола).

Перед стартом нынешнего сезона Овечкину исполнилось 40 лет. В случае, если прогноз НХЛ сбудется, то Овечкин станет 11-м игроком, достигшим 60 очков за сезон после наступления 40 лет.

Рекордсмен — Горди Хоу, который набрал 103 очка в 40 лет в сезоне 1968/69. Хоу единственный, кто в этом возрасте достигал 40 шайб (забросил 44 шайбы). Самым возрастным игроком, достигшим 60-очкового рубежа, является чех Яромир Ягр (42 года) — 60 очков в сезоне 2012/13.

В XXI веке шести игрокам удалось набрать 60 очков в 40 лет или старше. Рекордсменом является финн Теему Селляне, который сезон 2010/11 завершил с показателем 80 очков. Тогда ему было 40 лет. Через год он завершил регулярку с 66 очками.

Лучшие снайперы среди ветеранов

После наступления 37 лет только Хоу (1968/69), Овечкин, Брендан Шанахан (2005/06) и Джонни Буцик (1972/73) достигали 40 голов за сезон. Однако лишь Овечкину удавалось сделать это дважды. Он занимает второе (2024/25, 44 гола) и третье (2022/23, 42 гола) места в списке самых результативных возрастных снайперов за сезон.

Несмотря на стабильный спад и снижение результативности к 40 годам у элитных бомбардиров, Овечкин на протяжении всей своей карьеры был стабильным и выносливым.

Практически все уверены, что Овечкин забросит больше 30 шайб. Но дальше прогнозы расходятся.

Автор Washington Post и редактор фанатского сайта о «Вашингтоне» Capitals Outrsider Бен Самнер предсказал, что Овечкин в нынешнем сезоне забросит 32 шайбы, что станет худшим показателем в полноценном сезоне. По мнению Самнера, это произойдет из-за резкого снижения голов в пустые ворота (8 забросил в прошлом сезоне, тогда как в позапрошлом 3) и сокращения шайб в большинстве с 14 до 12 из-за сокращения игрового времени.

Многие аналитики прогнозируют небольшой регресс у россиянина. Например, при условии отсутствия серьезных перерывов и небольшого спада в связи с возрастом в сезоне 2025/26 россиянин забьет около 32–35 голов.

На основе статистики предыдущих лет и прогнозов GPT смоделировал, сколько голов Овечкин забьет в сезоне 2025/26.

Какие прогнозы по голам Овечкина дали ИИ

ChatGPT в своей модели допустил несколько исходов. При 75-80 играх с учетом небольших травм или отдыха, а также возраста количество голов снизится примерно на 10–15% по сравнению с сезоном 2024/25.

В регулярном чемпионате сезона 2024/25 у россиянина 44 гола в 65 играх — это 0,68 гола за игру. Если уменьшить на 12%, то получится 0,60 гола за игру. В случае оптимистичного прогноза, допуская более 75 игр в сезоне, россиянин забросит 45 голов (0,60 × 75).

Однако ChatGPT считает этот прогноз оптимистичный, поскольку с учетом прошлогодней травмы и преклонного возраста для спортсмена «умеренная регрессия» может достичь 20% — примерно 41 гол за сезон.

При пессимистичном сценарии ChatGPT прогнозирует 32-38 голов

Чат-бот Gork от Х Илона Маска смоделировал результативность Овечкина за сезон. С учетом снижения результативности в связи с возрастом, ИИ высчитал распределение Пуассона с параметром λ = 0,58. Среднее значение числа игр выбрано на основе количества матчей в последних полных четырех сезонах — примерно 73,5 игры за год. Ожидаемое среднее количество голов за сезон — 41 шайба.

При этом GPT оценил в 10% вероятность того, что Овечкин забросит менее 32 шайб или более 53, 25% — 32-36 и 42-46 голов, 50% - 37-41 шайб.

Это вероятная модель, а не точный прогноз. Реальные результаты будут зависеть от множества факторов, включая здоровье игрока, эффективность команды (например, реализация большинства у «Кэпиталз») и общую динамику в лиге.

Сколько голов Овечкина прогнозируют российские эксперты

Алексей Дементьев, бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл»

«Главное, хочу пожелать Александру здоровья. Если будет здоровье, то он может покорить очередную вершину и установить следующие планки рекордов. За это и будем переживать всей страной. Будем верить, что отметка в 40 шайб по силам Овечкину. Потому что 82 игры, очень длинный чемпионат. Полшайбы за игру — это реалистично для Александра. Очень надеемся на очередной рекорд, но в первую очередь желаем здоровья Александру», — заявил Дементьев «РБК Спорт».

Владимир Крикунов, бывший главный тренер сборной России и клубов КХЛ

«Тяжело сказать, сможет ли достичь Александр 40 голов за сезон. Но я думаю, что за последний год в НХЛ он сможет это сделать. То есть, это будет для него некой мотивацией. Думаю, что ему по силам добраться до 40 шайб минимум», — сказал Крикунов «РБК Спорт».

Шуми Бабаев, российский хоккейный агент

«Что касается Александра, то никогда нельзя ничего сказать точно, потому что этот человек может и 50 голов за сезон забить. Возраст тут ни при чем. Поэтому, предугадать невозможно, от него можно все ожидать. Настрой, желание ставить рекорды и помогать команде у него большие. Я думаю, команда ему тоже помогает, поэтому все возможно. При всем желании он может еще и очень даже превзойти Хоу», — заявил Бабаев «РБК Спорт».