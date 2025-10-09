Итальянских пловчих отстранили от ЧЕ за кражу в duty free Сингапура
Итальянские пловчихи Бенедетта Пилато и Кьяра Тарантино отстранены на 90 дней из-за дела о краже в магазине беспошлинной торговли в аэропорту Сингапура, сообщила Итальянская федерация плавания (FIN).
Спортсменки после прошедшего в июле — августе чемпионата мира отдохнули на Бали, а в Италию возвращались через Сингапур, где их задержали у выхода на посадку.
Как писала La Gazzetta dello Sport, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Тарантино, не заплатив, спрятала в сумку Пилато духи. Пловчихам помогли итальянские дипломаты, их быстро отпустили на родину.
Пилато спустя некоторое время заявила, что была «косвенно» замешана в этом инциденте и потому сразу начала сотрудничать с полицией по этому делу.
Из-за отстранения спортсменки пропустят декабрьский чемпионат Европы на короткой воде (в бассейне 25 м), который пройдет в Польше.
Пилато — чемпионка мира 2022 на стометровке брассом и двукратная чемпионка мира на короткой воде (2020, 2022). У Тарантино бронза ЧЕ-2021 в эстафете и три серебра европейских первенств на короткой воде (также в эстафетах).
