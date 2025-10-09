 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Немка Зигемунд дважды выбила Мирру Андрееву с одного турнира

Андреева и Шнайдер не смогли выйти в четвертьфинал «тысячника» в Ухане
Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили в двух сетах немке Зигемунд и венгерке Штоллар. Зигемунд выбила Андрееву и в одиночном разряде турнира
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Wang He / Getty Images)

Серебряные медалистки Олимпиады в Париже в парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Ухане (Китай).

Россиянки уступили Лауре Зигемунд и Фанни Штоллар (Германия / Венгрия) со счетом 4:6, 4:6.

Зигемунд 7 октября выбила Андрееву в матче второго круга одиночного разряда.

Шнайдер также неудачно стартовала в Ухане, уступив чешке Катерине Синяковой. 

Андреева и Шнайдер ранее гарантировали себе участие в парном разряде Итогового турнира WTA, который пройдет в начале ноября в Эр-Рияде.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Анна Сатдинова
WTA Мирра Андреева Диана Шнайдер
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
