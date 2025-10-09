Немка Зигемунд дважды выбила Мирру Андрееву с одного турнира
Серебряные медалистки Олимпиады в Париже в парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Ухане (Китай).
Россиянки уступили Лауре Зигемунд и Фанни Штоллар (Германия / Венгрия) со счетом 4:6, 4:6.
Зигемунд 7 октября выбила Андрееву в матче второго круга одиночного разряда.
Шнайдер также неудачно стартовала в Ухане, уступив чешке Катерине Синяковой.
Андреева и Шнайдер ранее гарантировали себе участие в парном разряде Итогового турнира WTA, который пройдет в начале ноября в Эр-Рияде.
