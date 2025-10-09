Клуб РПЛ переманил тренера у КАМАЗа
Главный тренер КАМАЗа Ильдар Ахметзянов вместе с двумя помощниками покинул клуб из Набережных Челнов и продолжит карьеру в «Оренбурге», сообщила пресс-служба команды Первой лиги.
Позднее в сообщении упоминание «Оренбурга» изменили на «другой клуб». «Спорт. Бизнес Online» и журналист Иван Карпов пишут, что Ахметзянов скоро подпишет контракт именно с «Оренбургом».
Ахметзянов был главным тренером КАМАЗа с 2020 года и вывел команду в Первую лигу. Вместе с ним из клуба ушли Дмитрий Белоруков и Артур Ахметгалимов.
«Оренбург» занимает 14-е место в таблице РПЛ. Последние четыре матча в турнире команда проиграла, после чего отправила в отставку Владимира Слишковича.
Ахметзянов в качестве игрока выступал за «Нефтехимик», «Амкар», «Сибирь», «Кубань» и КАМАЗ, с 2017 года входил в тренерский штаб команды из Набережных Челнов.
Ближайшим соперником «Оренбурга» в РПЛ будут самарские «Крылья Советов» 18 октября.
