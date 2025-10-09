Овечкин стартовал с поражения в последнем для себя сезоне в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» в первом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл дома «Бостону».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей голы забили Давид Пастрняк (33-я минута), Элиас Линдхольм (48) и Морган Гики (60).
В составе «Кэпиталз» единственную шайбу забросил Том Уилсон (48-я минута). Российский форвард Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями.
Овечкин установил рекорд среди россиян по количеству проведенных сезонов в НХЛ. Текущий для хоккеиста — 21-й сезон в лиге, который может стать последним по действующему контракту с клубом.
По 20 сезонов в НХЛ провели Сергей Гончар и Евгений Малкин, который достиг этой отметки в среду в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс».
В активе 39-летнего Овечкина 897 заброшенных шайб в регулярке. В сезоне 2024/25 хоккеист побил рекорд по этому показателю, обогнав легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки (894).
