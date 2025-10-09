Овечкин стартовал с поражения в последнем для себя сезоне в НХЛ

Последний сезон Овечкина в НХЛ начался с поражения «Вашингтона»

«Вашингтон» проиграл на старте регулярного чемпионата «Бостону» со счетом 1:3. Российский капитан Александр Овечкин не смог отличиться результативными действиями

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» в первом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл дома «Бостону».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей голы забили Давид Пастрняк (33-я минута), Элиас Линдхольм (48) и Морган Гики (60).

В составе «Кэпиталз» единственную шайбу забросил Том Уилсон (48-я минута). Российский форвард Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями.

Овечкин установил рекорд среди россиян по количеству проведенных сезонов в НХЛ. Текущий для хоккеиста — 21-й сезон в лиге, который может стать последним по действующему контракту с клубом.

По 20 сезонов в НХЛ провели Сергей Гончар и Евгений Малкин, который достиг этой отметки в среду в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс».

В активе 39-летнего Овечкина 897 заброшенных шайб в регулярке. В сезоне 2024/25 хоккеист побил рекорд по этому показателю, обогнав легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки (894).