Какие рекорды Овечкин может побить в своем последнем сезоне в НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стартует в своем 21-м сезоне Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Первая встреча состоится в ночь на 9 октября в матче против «Бостона Брюинз».
40-летний Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах (897 голов). Россиянин является рекордсменом по многим показателям.
В прошлом сезоне Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по количеству голов в одном сезоне среди хоккеистов после 39 лет (44 шайбы). В нынешнем сезоне он может превзойти еще достижения.
Согласно прогнозам, при оптимистичном раскладе Овечкин может забросить в своем заключительном сезоне в НХЛ примерно 41 шайбу.
В мае «Вашингтон» сообщал, что никакого решения о будущем Овечкина после сезона 2025/26 еще не принято. В марте Овечкин на вопрос, продлит ли он соглашение с клубом НХЛ, ответил: «Думаю, нет». Также хоккеист заявил о планах вернуться в московское «Динамо», если позволит здоровье.
