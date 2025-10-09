Какие рекорды Овечкин может побить в своем последнем сезоне в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проведет первую игру в своем заключительном сезоне в НХЛ. Какие рекорды россиянин может побить в сезоне 2025/26 — в материале «РБК Спорт»

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стартует в своем 21-м сезоне Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Первая встреча состоится в ночь на 9 октября в матче против «Бостона Брюинз».

40-летний Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах (897 голов). Россиянин является рекордсменом по многим показателям.

В прошлом сезоне Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по количеству голов в одном сезоне среди хоккеистов после 39 лет (44 шайбы). В нынешнем сезоне он может превзойти еще достижения.

Согласно прогнозам, при оптимистичном раскладе Овечкин может забросить в своем заключительном сезоне в НХЛ примерно 41 шайбу.

В мае «Вашингтон» сообщал, что никакого решения о будущем Овечкина после сезона 2025/26 еще не принято. В марте Овечкин на вопрос, продлит ли он соглашение с клубом НХЛ, ответил: «Думаю, нет». Также хоккеист заявил о планах вернуться в московское «Динамо», если позволит здоровье.