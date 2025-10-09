19-летний Матвей Гридин забросил первую шайбу в дебютном матче НХЛ
Российский нападающий «Калгари» Матвей Гридин забросил свою первую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».
19-летний хоккеист забил на 33-й минуте встречи, что также стало первой шайбой «Калгари» в матче. Для Гридина этот матч стал дебютным в лиге.
Встреча завершилась серией буллитов, где сильнее оказался «Калгари» (4:3Б).
В 2024 году Гридин был выбран «Калгари» под общим 28-м номером. В прошлом сезоне россиянин выступал за «Шавиниган Катарактс» в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), где был признан лучшим новичком лиги с 79 очками (36 шайб + 43 передачи).
