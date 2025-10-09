 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Иран 1 1,45 x 4,1 2 8,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Чехия Хорватия 1 3,1 x 3,3 2 2,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Исландия Украина 1 2,9 x 3,3 2 2,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Беларусь Дания 1 28 x 7,5 2 1,13 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Казахстан Лихтенштейн 1 1,14 x 7,6 2 24 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Азербайджан 1 1,02 x 23 2 73 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Ирландия 1 1,17 x 6,5 2 25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Грузия 1 1,13 x 8,5 2 20 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,88 x 50 2 1,96 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

19-летний Матвей Гридин забросил первую шайбу в дебютном матче НХЛ

19-летний Матвей Гридин забил гол в дебютном матче НХЛ
В матче против «Эдмонтона» российский игрок «Калгари» забросил шайбу на 33-й минуте встречи
Фото: Codie McLachlan / Getty Images
Фото: Codie McLachlan / Getty Images

Российский нападающий «Калгари» Матвей Гридин забросил свою первую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

19-летний хоккеист забил на 33-й минуте встречи, что также стало первой шайбой «Калгари» в матче. Для Гридина этот матч стал дебютным в лиге.

Встреча завершилась серией буллитов, где сильнее оказался «Калгари» (4:3Б).

В 2024 году Гридин был выбран «Калгари» под общим 28-м номером. В прошлом сезоне россиянин выступал за «Шавиниган Катарактс» в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), где был признан лучшим новичком лиги с 79 очками (36 шайб + 43 передачи).

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мельникова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Калгари Флэймз Эдмонтон Ойлерз
Материалы по теме
Сколько Овечкин забьет в новом сезоне НХЛ
Спорт
Какие рекорды Овечкин может побить в своем последнем сезоне в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Французский министр извинилась за «цирк» с отставкой правительства Политика, 11:21
Юлия Высоцкая назвала возраст неважным, если речь о настоящих чувствах Life, 11:15
Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом Политика, 11:15
ВТБ и Т-банк запустили пилотный проект в сфере открытого банкинга Отрасли, 11:14
ЦБ запланировал легализовать торги криптовалютой в 2026 году Финансы, 11:13
Футбол стал самым популярным видом спорта на российском ТВ Спорт, 11:04
35% руководителей после повышения не справляются. Как их подготовитьПодписка на РБК, 11:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как совместить работу и отдых в современном мегаполисе РБК и ГАЛС, 11:00
Какие условия для инвесторов и предпринимателей предлагают страны АфрикиПодписка на РБК, 10:47
На ярмарке в Боливии рухнуло колесо обозрения. Видео Общество, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Путин поблагодарил Рахмона за внимание к русскому языку в Таджикистане Политика, 10:43
Идею запретить легионеров в Кубке России высказал продюсер «Матч Премьер» Спорт, 10:42
Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 113 пунктов впервые с 24 июня Инвестиции, 10:35