19-летний Матвей Гридин забросил первую шайбу в дебютном матче НХЛ

В матче против «Эдмонтона» российский игрок «Калгари» забросил шайбу на 33-й минуте встречи

Фото: Codie McLachlan / Getty Images

Российский нападающий «Калгари» Матвей Гридин забросил свою первую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

19-летний хоккеист забил на 33-й минуте встречи, что также стало первой шайбой «Калгари» в матче. Для Гридина этот матч стал дебютным в лиге.

Встреча завершилась серией буллитов, где сильнее оказался «Калгари» (4:3Б).

В 2024 году Гридин был выбран «Калгари» под общим 28-м номером. В прошлом сезоне россиянин выступал за «Шавиниган Катарактс» в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), где был признан лучшим новичком лиги с 79 очками (36 шайб + 43 передачи).