Дегтяреву предложили запретить легионерам играть в Кубке России

Такая идея поступила от ассоциации спортивных комментаторов. Дегтярев отметил, что это интересное предложение и оно будет проработано

Михаил Дегтярев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

На встрече министра спорта и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева с руководством Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) прозвучала идея допускать в составы команд на матчи «Фонбет» — Кубка России только российских футболистов. Об этом сообщается на сайте РАСК.

«Прозвучало предложение подумать над возможным изменением правил проведения Кубка России и формировать составы участвующих команд только из российских игроков — тех, кто имеет право выступать за сборную страны. Министр отметил, что это интересное предложение и оно будет проработано», — говорится в сообщении.

Кто именно был автором идеи, в релизе не уточняется.

На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров, при этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами.

Дегтярев ранее говорил, что лимит на легионеров планируется с 2028 года ужесточить до десяти в заявке и до пяти на поле вместо нынешних 13 и восьми соответственно.