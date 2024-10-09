Мирра Андреева сенсационно проиграла сестре в их первом матче турнира WTA

Мирра Андреева сенсационно проиграла сестре в их первом матче на турнире WTA

Встреча россиянок на турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Эрики Андреевой, занимающей 70-е место в рейтинге WTA

Фото: Global Look Press

Российская теннисистка Эрика Андреева обыграла свою младшую сестру Мирру во втором круге турнира категории WTA-1000 в китайском Ухане. Это была их первая очная встреча в рамках соревнований под эгидой Женской теннисной ассоциации.

Матч между Эрикой и Миррой Андреевыми, занимающими 70-ю и 19-ю позиции в рейтинге WTA соответственно, завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу старшей сестры.

Ранее Мирра Андреева заявила, что игра против Эрики получится похожей на страшный сон, так как они обе прекрасно знают сильные и слабые стороны, а также тактику друг друга. Она также отметила, что им обеим придется испытать самый настоящий стресс.

В понедельник, 7 октября, 17-летняя Мирра Андреева впервые вошла в топ-20 мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), расположившись на 19-й позиции. В 2024 году российская спортсменка стала победительницей турнира в Румынии, дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и взяла серебро Олимпиады в парном разряде с Дианой Шнайдер.

После победы над сестрой Эрика Андреева встретится с итальянкой Жасмин Паолини, обыгравшей китаянку Юань Юэ со счетом 6:4, 6:3. Победительница турнира в Ухане получит тысячу рейтинговых очков и более $500 тыс. призовых.