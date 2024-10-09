РФС отказался от матча с Пакистаном после слов о «неофициальной сборной»

В Федерации футбола Пакистана допустили возможный приезд в ноябре в Москву «неофициальной сборной». В ответ на это главный тренер сборной России Валерий Карпин подчеркнул, что нет смысла играть с «неофициальной сборной»

Валерий Карпин (Фото: Global Look Press)

РФС отказался от проведения товарищеского матча сборной России с командой Пакистана. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

«РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако, исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить», — говорится в заявлении.

Ранее в Федерации футбола Пакистана сообщили, что не могут сыграть с Россией в октябре из-за организационных проблем, отметив, что ведут переговоры о проведении матча в ноябре. При этом в Пакистане допустили возможный приезд в ноябре в Москву «неофициальной сборной». В ответ на это главный тренер сборной России Валерий Карпин подчеркнул, что нет смысла играть с «неофициальной сборной».

Сборная России отстранена с февраля 2022 года от международных турниров, поэтому играет только товарищеские матчи. Последнюю встречу команда провела в начале сентября со сборной Вьетнама (3:0).