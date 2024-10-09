Юрген Клопп перешел на работу в Red Bull
Бывший главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп стал руководителем футбольных операций в компании Red Bull, в систему которой входят четыре клуба.
Работу в Red Bull Клопп начнет с 1 января 2025 года. В систему Red Bull входят немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» (MLS) и бразильский «Ред Булл Брагантино».
Клопп покинул «Ливерпуль» после окончания прошлого сезона. Ранее он не раз говорил, что не собирается возвращаться к тренерской деятельности в ближайшее время, и отказался возглавить сборную США.
Клопп начал тренерскую карьеру в «Майнце» (2001–2008), где до этого выступал в качестве игрока. Он вывел «Майнц» в бундеслигу, после перешел в дортмундскую «Боруссию» (2008–2015). Под руководством Клоппа дортмундский клуб впервые с 1996 года дважды подряд стал чемпионом страны и во второй раз в истории дошел до финала Лиги чемпионов.
В 2015 году возглавил «Ливерпуль», который привел к победе в АПЛ, Кубке и Суперкубке Англии, двух Кубках лиги, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. До Клоппа «Ливерпуль» не выигрывал чемпионат страны с 1990 года.
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