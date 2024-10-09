 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Самарский губернатор заявил, что перестановок в «Крыльях» не будет

Самарский губернатор Федорищев заявил, что перестановок в «Крыльях» не будет
По словам Вячеслава Федорищева, штабу Игоря Осинькина предстоит огромная работа

Игорь Осинькин останется на посту главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в своем телеграм-канале после встречи с командой.

Глава региона провел совещание после звонка капитана команды Александра Солдатенкова, который попросил вмешаться в ситуацию из-за сообщений об увольнении главного тренера.

«Сразу сообщу: никаких кадровых перестановок. Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат».

Федорищев также отметил, что «место, которое сейчас занимают «Крылья», не отвечает нашим ожиданиям и потенциалу команды». «Цель — минимум восьмое место», — добавил он.

Губернатор подчеркнул, что клуб должен сохранять ведущих игроков. «Второе — трансферная работа. Задача вести ее не только экономически эффективно, но и сделать так, чтобы сохранять ведущих игроков, не терять лидеров», — заявил он.

Ранее Федорищев рассказывал, что руководство региона внимательно следит за работой клуба в том числе потому, что на его развитие выделяются средства из регионального бюджета.

Журналист Иван Карпов 25 сентября сообщил, что Осинькина после матча с «Локомотивом» сменит Сергей Игнашевич, эту информацию позднее подтвердил ряд СМИ. В клубе эти сообщения тогда назвали слухами. При этом Игнашевич присутствовал на матче клуба с «Локомотивом», который прошел в Москве и завершился победой москвичей со счетом 1:0.

После матча Осинькин на фоне сообщений о скорой отставке заявил команде, что ничего не может сказать о своем будущем. «Я ничего не говорю сейчас, потому что просто не знаю... В любом случае... всё, давайте», — сказал Осинькин футболистам, после чего отвернулся и ушел.

«Крылья Советов» после 11 туров занимают десятое место — 11 очков.

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан

Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира

Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»

Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Турция вслед за Россией заблокировала Discord

В Петербурге представили мотоцикл Aurus

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Руслан Алиев
ФК Крылья Советов Российская премьер-лига (РПЛ) Вячеслав Федорищев Игорь Осинькин Самарская область
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 105,69 (+0,38) Инвестиции, 08 окт, 17:58 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 96,11 (+0,04) Инвестиции, 08 окт, 17:58
Четыре клуба России вошли в топ-100 команд мира с самым дорогим составомСпорт, 13:02
Встречу по Украине в формате «Рамштайн» отменили из-за урагана в СШАПолитика, 12:56
Вертолет не смог забрать тела погибших в Непале альпинистов из-за погодыОбщество, 12:56
Ученые из Google получили Нобелевскую премию по химии за «взлом белков»Общество, 12:51
Как живет сектор Газа спустя год после начала блокады и войныПолитика, 12:49
Курс юаня на Мосбирже обновил максимум почти за годИнвестиции, 12:43
Группа «Русагро» запустила процесс дробления акцийИнвестиции, 12:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Автомобили на метане: какие сейчас продаются и в чем их выгодаAutonews, 12:37
Сайты российских судов пообещали починить не раньше 18 октябряОбщество, 12:32
В Standard Chartered назвали условия для роста Solana на 500%Крипто, 12:31
Дэвид и Виктория Бекхэм собрались купить дом в Майами-Бич за $80 млнНедвижимость, 12:27
Вершинин назвал тему Украины «затухающей» для ООНПолитика, 12:24
Выбираем зимние шины в 2024 году: внимание на технологии, шипы и гарантиюAutonews, 12:22
Мощь таргетинга Telegram Ads. Выводим b2b-продвижение на новый уровеньPro, 12:20