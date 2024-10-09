Самарский губернатор заявил, что перестановок в «Крыльях» не будет
Игорь Осинькин останется на посту главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в своем телеграм-канале после встречи с командой.
Глава региона провел совещание после звонка капитана команды Александра Солдатенкова, который попросил вмешаться в ситуацию из-за сообщений об увольнении главного тренера.
«Сразу сообщу: никаких кадровых перестановок. Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат».
Федорищев также отметил, что «место, которое сейчас занимают «Крылья», не отвечает нашим ожиданиям и потенциалу команды». «Цель — минимум восьмое место», — добавил он.
Губернатор подчеркнул, что клуб должен сохранять ведущих игроков. «Второе — трансферная работа. Задача вести ее не только экономически эффективно, но и сделать так, чтобы сохранять ведущих игроков, не терять лидеров», — заявил он.
Ранее Федорищев рассказывал, что руководство региона внимательно следит за работой клуба в том числе потому, что на его развитие выделяются средства из регионального бюджета.
Журналист Иван Карпов 25 сентября сообщил, что Осинькина после матча с «Локомотивом» сменит Сергей Игнашевич, эту информацию позднее подтвердил ряд СМИ. В клубе эти сообщения тогда назвали слухами. При этом Игнашевич присутствовал на матче клуба с «Локомотивом», который прошел в Москве и завершился победой москвичей со счетом 1:0.
После матча Осинькин на фоне сообщений о скорой отставке заявил команде, что ничего не может сказать о своем будущем. «Я ничего не говорю сейчас, потому что просто не знаю... В любом случае... всё, давайте», — сказал Осинькин футболистам, после чего отвернулся и ушел.
«Крылья Советов» после 11 туров занимают десятое место — 11 очков.
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