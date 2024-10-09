Самарский губернатор Федорищев заявил, что перестановок в «Крыльях» не будет

Самарский губернатор заявил, что перестановок в «Крыльях» не будет

По словам Вячеслава Федорищева, штабу Игоря Осинькина предстоит огромная работа

Игорь Осинькин останется на посту главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в своем телеграм-канале после встречи с командой.

Глава региона провел совещание после звонка капитана команды Александра Солдатенкова, который попросил вмешаться в ситуацию из-за сообщений об увольнении главного тренера.

«Сразу сообщу: никаких кадровых перестановок. Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат».

Федорищев также отметил, что «место, которое сейчас занимают «Крылья», не отвечает нашим ожиданиям и потенциалу команды». «Цель — минимум восьмое место», — добавил он.

Губернатор подчеркнул, что клуб должен сохранять ведущих игроков. «Второе — трансферная работа. Задача вести ее не только экономически эффективно, но и сделать так, чтобы сохранять ведущих игроков, не терять лидеров», — заявил он.

Ранее Федорищев рассказывал, что руководство региона внимательно следит за работой клуба в том числе потому, что на его развитие выделяются средства из регионального бюджета.

Журналист Иван Карпов 25 сентября сообщил, что Осинькина после матча с «Локомотивом» сменит Сергей Игнашевич, эту информацию позднее подтвердил ряд СМИ. В клубе эти сообщения тогда назвали слухами. При этом Игнашевич присутствовал на матче клуба с «Локомотивом», который прошел в Москве и завершился победой москвичей со счетом 1:0.

После матча Осинькин на фоне сообщений о скорой отставке заявил команде, что ничего не может сказать о своем будущем. «Я ничего не говорю сейчас, потому что просто не знаю... В любом случае... всё, давайте», — сказал Осинькин футболистам, после чего отвернулся и ушел.

«Крылья Советов» после 11 туров занимают десятое место — 11 очков.