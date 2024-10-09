Россияне впервые за 12 лет не вошли в топ-20 самых высокооплачиваемых в НХЛ

Россияне впервые за 12 лет не вошли в топ-20 высокооплачиваемых в НХЛ

Самым высокооплачиваемым в сезоне-2024/25 среди россиян впервые может стать защитник «Юты» Михаил Сергачев (22-е место). Его зарплата за сезон составляет $11,1 млн.

Михаил Сергачев

Российские хоккеисты не вошли в топ-20 самых высокооплачиваемых игроков сезона 2024/25 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Такое произошло впервые с сезона-2012/13, когда самым высокооплачиваемым из россиян стал Александр Овечкин — 23-е место с зарплатой $5,3 млн. В последующие годы вплоть до сезона-2020/21 Овечкин неизменно входил в топ-10.

Самым высокооплачиваемым среди россиян стал защитник «Юты» Михаил Сергачев (22-е место). Его зарплата в нынешнем сезоне составляет $11,1 млн.

Также в топ-50 среди российских игроков вошли Александр Овечкин (23-е место, $11 млн), Артемий Панарин, Андрей Василевский и Кирилл Капризов (трое занимают 38-е место с $10 млн).

Новый сезон НХЛ стартовал в Праге 4 и 5 октября с матчей «Нью-Джерси Девилз» и «Баффало Сейбрз». В Северной Америке матчи начались в ночь на 9 октября.