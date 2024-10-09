 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Кто из россиян вошел в топ-10 игроков с крупнейшими контрактами в НХЛ

Овечкин не попал в топ-20 игроков с крупнейшими контрактами в НХЛ
Россиянин занял четвертое место среди хоккеистов НХЛ с наибольшей среднегодовой зарплатой
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Лидер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин входит в новый сезон Национальной хоккейной лиге в топ-5 хоккеистов с самыми крупными контрактами.

Россиянин занимает пока четвертое место среди хоккеистов НХЛ с среднегодовой зарплатой в $11,6 млн. Этот показатель учитывается в зарплатной ведомости команды, в реальности же выплаты распределяются неравномерно по сроку контракта.

Среди россиян в топ-50 вошли Сергей Бобровский ($10 млн, 15-е место), Александр Овечкин, Андрей Василевский, Никита Кучеров (по $9,5 млн, 21 место), Кирилл Капризов ($9 млн, 36-е место) и Михаил Сергачев ($8,5 млн, 47-е место).

Панарин с 2019 года играет в «Рейнджерс». После подписания контракта с клубом из Нью-Йорка он стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ
Спорт
Фото:Bruce Bennett / Getty Images

В сборной России Панарин становился вице-чемпионом мира в 2015 году и двукратным бронзовым призером мировых первенств (2016, 2017). На его счету также Кубок Гагарина со СКА (2015).

Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни

Выиграйте футболку с автографом защитника «Спартака» Никиты Чернова

Лавров с коллегой из Армении обсудили квадроберов

Блогера Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста

Второй «саммит мира» не состоится, заявили в ОП Украины

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Следствие предъявило обвинение бывшим сотрудникам парка «Патриот»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Артемий Панарин россияне в НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 105,69 (+0,38) Инвестиции, 08 окт, 17:58 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 96,11 (+0,04) Инвестиции, 08 окт, 17:58
Медленная продуктивность: почему мозг работает лучше, когда мы не спешимPro, 08:21
Во Флориде более 5,5 млн человек призвали эвакуироваться из-за ураганаОбщество, 08:09
Связанный с Ткачевым холдинг Mantera Group сменил владельцаБизнес, 08:00
Турция вслед за Россией заблокировала DiscordПолитика, 07:56
Песков назвал квадроберов «полной ерундой»Политика, 07:35
Кто из россиян вошел в топ-10 игроков с крупнейшими контрактами в НХЛСпорт, 07:30
Над Россией за ночь сбили 47 беспилотниковПолитика, 07:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«РИА Новости» узнало, что дело о взятке в «Патриоте» не связано с ПоповымОбщество, 07:09
Компаниям в России придется снова поднять зарплаты, считают кадровикиPro, 07:00
Налоговые поступления в новых регионах превысили уровень всего 2023 годаЭкономика, 07:00
В Генштабе КНДР заявили о планах перекрыть дороги с Южной КореейПолитика, 06:52
Китаянки рассказали, что чиновники ходят по домам с вопросами о детяхОбщество, 06:47
В Бразилии разрешили соцсети Х возобновить работуТехнологии и медиа, 06:04
Алаудинов ответил на задержание адвоката по делу о своем отравленииПолитика, 06:02