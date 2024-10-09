Овечкин не попал в топ-20 игроков с крупнейшими контрактами в НХЛ

Кто из россиян вошел в топ-10 игроков с крупнейшими контрактами в НХЛ

Россиянин занял четвертое место среди хоккеистов НХЛ с наибольшей среднегодовой зарплатой

Артемий Панарин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Лидер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин входит в новый сезон Национальной хоккейной лиге в топ-5 хоккеистов с самыми крупными контрактами.

Россиянин занимает пока четвертое место среди хоккеистов НХЛ с среднегодовой зарплатой в $11,6 млн. Этот показатель учитывается в зарплатной ведомости команды, в реальности же выплаты распределяются неравномерно по сроку контракта.

Среди россиян в топ-50 вошли Сергей Бобровский ($10 млн, 15-е место), Александр Овечкин, Андрей Василевский, Никита Кучеров (по $9,5 млн, 21 место), Кирилл Капризов ($9 млн, 36-е место) и Михаил Сергачев ($8,5 млн, 47-е место).

Панарин с 2019 года играет в «Рейнджерс». После подписания контракта с клубом из Нью-Йорка он стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

В сборной России Панарин становился вице-чемпионом мира в 2015 году и двукратным бронзовым призером мировых первенств (2016, 2017). На его счету также Кубок Гагарина со СКА (2015).