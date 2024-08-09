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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Президент МОК рассказал о жизни спортсменов в Олимпийской деревне

Глава МОК Бах: в Олимпийской деревне спортсмены из враждующих стран жили в мире
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
По словам Томаса Баха, атлеты сражались друг с другом на спортивных площадках, но в Олимпийской деревне они жили в мире
Томас Бах на Олимпиаде в Париже
Томас Бах на Олимпиаде в Париже (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что атлетам удалось сохранить мир в Олимпийской деревне, несмотря на конфликты с участием их стран. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции комитета.

«Спортсмены сражались на спортивных площадках друг с другом, но в то же время они жили в Олимпийской деревне. Все мы жили в мире. И они жили в мире в этой Олимпийской деревне, несмотря на то что некоторые из их стран находятся в состоянии войны или вооруженных конфликтов друг с другом», — сказал Бах.

Президент МОК отметил, что организация «выслушала критику со многих сторон, и в большинстве случаев — с обеих сторон из стран, вовлеченных в войны или конфликты». По словам Баха, комитет пытались «перетянуть на ту или иную сторону в политических вопросах».

Ранее МОК не стал вмешиваться в спор олимпийских комитетов Израиля и Палестины. 23 июля НОК Палестины написал письмо Баху с просьбой запретить израильтянам соревноваться в Париже, так как палестинская сторона считает, что военные действия Израиля в секторе Газа нарушают условия олимпийского перемирия.

Представитель МОК Марк Адамс сообщил, что если бы организация учитывала жалобы всех национальных команд, то в Олимпийских играх никто бы не смог участвовать.

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Олимпиада-2024 Олимпийская деревня Томас Бах
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Бах Томас

29 декабря 1953 года
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