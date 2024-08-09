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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Покинувший стадион в кресле-каталке Лайлс попрощался с Олимпиадой

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Олимпиада-2024 в Париже
Американский спринтер Ноа Лайлс завершил выступление в Париже с двумя олимпийскими медалями
Ноа Лайлс после финиша на Олимпиаде в Париже
Ноа Лайлс после финиша на Олимпиаде в Париже (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Олимпийский чемпион легкоатлет Ноа Лайлс, выигравший золото на стометровке и бронзу на дистанции 200 метров, заявил, что завершает участие в летней Олимпиаде. Прощальное сообщение с благодарностями он оставил под фотографией на своей личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

27-летний Лайлс завоевал золото, пробежав 100 метров с результатом 9,79 секунды. Второе место занял ямаец Кишане Томпсон. Лайлс и Томпсон показали одинаковое время (9,79), их разделило 0,005 секунды. Бронзу завоевал Фред Керли из США (9,81).

Пробежав 200 метров с результатом 19,7 секунды, Ноа Лайлс стал бронзовым медалистом турнира, но после финиша начал тяжело дышать. Медперсонал увез спринтера на коляске, а позже BBC Sport, ссылаясь на американскую федерацию, сообщил, что у Лайлса диагностировали COVID-19.

«Во-первых, я хочу поблагодарить Бога за то, что он помог мне пережить всю эту Олимпиаду! Во-вторых, поздравляю Летсиле Тебого, Кеннета Беднарека и всех остальных с потрясающим олимпийским финалом на 200 метров. Наконец, я хочу поблагодарить всех за поддержку. Это будет конец моих Олимпийских игр 2024 года», — написал Лайлс в соцсетях.

Фото: Скриншот публикации Лайлса на личной странице / nojo18
Фото: Скриншот публикации Лайлса на личной странице / nojo18

Спринтер добавил, что Игры вышли не такими, о которых он мечтал, но все равно наполнили сердце спортсмена радостью. «Надеюсь, всем понравилось шоу. Увидимся в следующий раз», — подытожил олимпиец.

Лайлс пришел в легкую атлетику в 12 лет, но тогда мечтал участвовать в Олимпийских играх в прыжках в высоту, а не в спринте. В 2019 году он стал чемпионом мира в беге на 200 метров.

На играх в Токио американец завоевал бронзу на той же дистанции, и такой успех зажег в спортсмене огонь. «Я стал выигрывать золото направо и налево, бить американские рекорды, стал одним из пяти бегунов, которые выиграли 100 и 200 метров на чемпионате мира. К Играм в Париже я подошел, являясь лидером не только на 200 метров, но и на 100 метров», — рассказал чемпион.

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Теги
Арсений Ефременко
Олимпиада-2024 Бегун забег легкая атлетика США
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