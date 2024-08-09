Глава российской гребли заявил о личной неприязни к каноистке Ромасенко

Евгений Архипов объяснил, почему участницу Олимпиады в Париже не позвали на пресс-конференцию

Каноистка Олеся Ромасенко (Фото: Aleksandar Djorovic / Imago / Global Look Press)

Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов объяснил, почему каноистки Олеси Ромасенко, не прошедшей в полуфинал Олимпиады, нет в числе участников пресс-конференции федерации. Архипов заявил «Матч ТВ», что спортсменка ему «неприятна».

Евгений Архипов назвал выступление Ромасенко в Париже «полным безобразием» и сказал, что не хочет с ней общаться. «Мне она неприятна. Спортсмены на соревнования едут бороться. Пересмотрите ее заезды, она даже не боролась», — отметил Архипов.

На летней Олимпиаде Олеся Ромасенко, выступавшая в нейтральном статусе, заняла четвертое место в четвертьфинальном заезде на 200-метровке и завершила участие в Олимпиаде. По мнению главы ВФГБК, вместо каноистки на Игры могла бы поехать «молодая девушка, которая бы поборолась и получила бы опыт». «Но нет, ни сама не буду, ни другим не дам», — заявил Архипов.

12 августа в Москве пройдет пресс-конференция Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. Приглашения получили участники Олимпиады каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков, Иван Штыль, а также генеральный секретарь федерации Елена Исхакова, которая посетила Игры в Париже.