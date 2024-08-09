 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Глава российской гребли заявил о личной неприязни к каноистке Ромасенко

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Евгений Архипов объяснил, почему участницу Олимпиады в Париже не позвали на пресс-конференцию
Каноистка Олеся Ромасенко
Каноистка Олеся Ромасенко (Фото: Aleksandar Djorovic / Imago / Global Look Press)

Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов объяснил, почему каноистки Олеси Ромасенко, не прошедшей в полуфинал Олимпиады, нет в числе участников пресс-конференции федерации. Архипов заявил «Матч ТВ», что спортсменка ему «неприятна».

Евгений Архипов назвал выступление Ромасенко в Париже «полным безобразием» и сказал, что не хочет с ней общаться. «Мне она неприятна. Спортсмены на соревнования едут бороться. Пересмотрите ее заезды, она даже не боролась», — отметил Архипов.

На летней Олимпиаде Олеся Ромасенко, выступавшая в нейтральном статусе, заняла четвертое место в четвертьфинальном заезде на 200-метровке и завершила участие в Олимпиаде. По мнению главы ВФГБК, вместо каноистки на Игры могла бы поехать «молодая девушка, которая бы поборолась и получила бы опыт». «Но нет, ни сама не буду, ни другим не дам», — заявил Архипов.

12 августа в Москве пройдет пресс-конференция Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. Приглашения получили участники Олимпиады каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков, Иван Штыль, а также генеральный секретарь федерации Елена Исхакова, которая посетила Игры в Париже.

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

WP узнала о просьбе Украины к США применять ATACMS для ударов по России

За ночь в Курской области сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника

На фоне атак ВСУ на границе Курская АЭС работает в штатном режиме

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области

Хакеры предприняли массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области

Из Курска в Москву решили пустить дополнительный поезд

Глава курского поселка Коренево: на территории населенного пункта не ведутся боевые действия
Авторы
Теги
Арсений Ефременко
Олимпиада-2024 академическая гребля каноэ Олеся Ромасенко
Материалы по теме
Российский каноист вышел в финал Олимпиады
Спорт
Российская каноистка не смогла выйти в полуфинал Олимпиады
Спорт
Российские каноисты объяснили проигрыш на финише на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
Кадыров пообещал хорошие результаты по Курску в течение двух-трех днейПолитика, 14:32
Под Калининградом собрали первый урожай мини-клубней для картофеля фриРБК Отрасли, 14:32
Призер Олимпиады в Париже упала в обморок во время пресс-конференцииСпорт, 14:25
Андрей Рублев рассказал, почему отказался ехать на ОлимпиадуСпорт, 14:24
В Китае из крематориев похитили 4 тыс. тел для изготовления протезовОбщество, 14:21
Мать детей Дурова рассказала о последствиях его заявления о донорствеОбщество, 14:21
Второй финал для россиянина за два дня. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 14:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны показало кадры переброски военной техники в Курскую областьПолитика, 14:17
Брокер Райффайзенбанка ввел запрет для клиентов на сделки с юанемИнвестиции, 14:16
МЧС назвало сумму выплат пострадавшим в Курской областиПолитика, 14:13
Появились спутниковые снимки последствий атаки на погранпункт в СуджеПолитика, 14:05
Минобороны показало кадры ударов штурмовика Су-25 в Курской областиПолитика, 14:03
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 14:03
Склад наполовину пуст: как угадать с объемами производства продукцииPro, 13:59