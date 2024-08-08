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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российская каноистка не смогла выйти в полуфинал Олимпиады

Российская каноистка Олеся Ромасенко не смогла выйти в полуфинал Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Олеся Ромасенко стала четвертой в четвертьфинальном заезде на 200-метровке и завершила участие в Олимпиаде
Фото: Aleksandar Djorovic / Imago / Global Look Press
Фото: Aleksandar Djorovic / Imago / Global Look Press

Российская каноистка Олеся Ромасенко не пробилась в полуфинал Олимпийских игр в Париже на 200-метровке, заняв четвертое место в четвертьфинальном заезде.

Ромасенко показала время 47,92 секунды.

Заезд выиграла украинка Анастасия Рыбачок (47,11), также в полуфинал вышла венгерка Агнес Анна Кисс (47,13).

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Ромасенко 34 года, она многократная чемпионка Европы и призер чемпионатов мира на дистанциях 200 и 500 м.

Всего на Олимпиаду было допущено три российских каноиста. Захар Петров выступает в одиночке на дистанции 1000 м и в двойке с Алексеем Коровашковым на дистанции 500 м.

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Анна Сатдинова
каноэ Олимпиада-2024 Олеся Ромасенко
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