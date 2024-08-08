Российская каноистка не смогла выйти в полуфинал Олимпиады
Российская каноистка Олеся Ромасенко не пробилась в полуфинал Олимпийских игр в Париже на 200-метровке, заняв четвертое место в четвертьфинальном заезде.
Ромасенко показала время 47,92 секунды.
Заезд выиграла украинка Анастасия Рыбачок (47,11), также в полуфинал вышла венгерка Агнес Анна Кисс (47,13).
Ромасенко 34 года, она многократная чемпионка Европы и призер чемпионатов мира на дистанциях 200 и 500 м.
Всего на Олимпиаду было допущено три российских каноиста. Захар Петров выступает в одиночке на дистанции 1000 м и в двойке с Алексеем Коровашковым на дистанции 500 м.
Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6.9
Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС
Чистая прибыль «Сбера» за полугодие превысила ₽810 млрд
Евгения Поддубного доставили в Москву для лечения
Автомобили в России подорожают вдвое
Зеленоград стал первым в Старой Москве по темпам роста цен на новостройки
ЦБ предложил закрыть «неквалам» доступ к любым иностранным бумагам, кроме ЕАЭС
Подборка каналов РБК в Telegram