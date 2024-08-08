Российская каноистка Олеся Ромасенко не смогла выйти в полуфинал Олимпиады

Российская каноистка не смогла выйти в полуфинал Олимпиады

Олеся Ромасенко стала четвертой в четвертьфинальном заезде на 200-метровке и завершила участие в Олимпиаде

Фото: Aleksandar Djorovic / Imago / Global Look Press

Российская каноистка Олеся Ромасенко не пробилась в полуфинал Олимпийских игр в Париже на 200-метровке, заняв четвертое место в четвертьфинальном заезде.

Ромасенко показала время 47,92 секунды.

Заезд выиграла украинка Анастасия Рыбачок (47,11), также в полуфинал вышла венгерка Агнес Анна Кисс (47,13).

Ромасенко 34 года, она многократная чемпионка Европы и призер чемпионатов мира на дистанциях 200 и 500 м.

Всего на Олимпиаду было допущено три российских каноиста. Захар Петров выступает в одиночке на дистанции 1000 м и в двойке с Алексеем Коровашковым на дистанции 500 м.