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Рублев стартовал с победы на «Мастерсе» в Монреале

Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Монреале
В первом матче на турнире россиянин в двух сетах победил аргентинца Этчеверри — 7:6 (7:3), 6:2
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, призовой фонд которого составляет почти $6,8 млн.

Рублев начал выступление на турнире со второго круга, где обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (38-й в мировом рейтинге) со счетом 7:6 (7:3), 6:2.

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За выход в четвертьфинал Рублев сыграет с американцем Брендоном Накасимой (52-й).

Рублев в этом сезоне выиграл два турнира ATP.

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Анна Сатдинова
теннис Андрей Рублев (теннисист) ATP
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