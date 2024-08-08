Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Монреале

Рублев стартовал с победы на «Мастерсе» в Монреале

В первом матче на турнире россиянин в двух сетах победил аргентинца Этчеверри — 7:6 (7:3), 6:2

Андрей Рублев (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, призовой фонд которого составляет почти $6,8 млн.

Рублев начал выступление на турнире со второго круга, где обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (38-й в мировом рейтинге) со счетом 7:6 (7:3), 6:2.

За выход в четвертьфинал Рублев сыграет с американцем Брендоном Накасимой (52-й).

Рублев в этом сезоне выиграл два турнира ATP.