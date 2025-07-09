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Спорт ,  
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Джокович сыграет с первой ракеткой мира в полуфинале Уимблдона

Джокович сыграет с Синнером в полуфинале Уимблдона
В четвертьфинале Уимблдона Новак Джокович обыграл итальянца Флавио Коболи. В 1/2 финала серб встретится с Янником Синнером, с которым встречался на этой же стадии на «Ролан Гаррос» 2025 года
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Global Look Press)

Шестая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В четвертьфинале серб обыграл итальянца Флавио Коболи (24-е место в мировом рейтинге) со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4.

Следующим соперником Джоковича станет первая ракетка мира Янник Синнер, победивший в четвертьфинале американца Бена Шелтона.

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Фото:Roy Rochlin/Getty Images for the International Tennis Hall of Fame

Во втором матче 1/2 финала в мужском одиночном разряде встретятся действующий чемпион турнира испанец Карлос Алькарас и американец Тейлор Фритц.

В последний раз Синнер и Джокович встречались в полуфинале «Ролан Гаррос» 2025 года. Тогда итальянец обыграл сербского теннисиста в трех сетах.

38-летний Джокович является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема». Уимблдон он выигрывал семь раз (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022). В прошлом сезоне серб дошел до финала турнира, уступив Карлосу Алькарасу.

Уимблдон проходит с 30 июня по 12 июля. Общий призовой фонд составляет £53,55 млн.

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теннис Уимблдон Новак Джокович Янник Синнер
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