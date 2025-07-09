Джокович сыграет с первой ракеткой мира в полуфинале Уимблдона
Шестая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В четвертьфинале серб обыграл итальянца Флавио Коболи (24-е место в мировом рейтинге) со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4.
Следующим соперником Джоковича станет первая ракетка мира Янник Синнер, победивший в четвертьфинале американца Бена Шелтона.
Во втором матче 1/2 финала в мужском одиночном разряде встретятся действующий чемпион турнира испанец Карлос Алькарас и американец Тейлор Фритц.
В последний раз Синнер и Джокович встречались в полуфинале «Ролан Гаррос» 2025 года. Тогда итальянец обыграл сербского теннисиста в трех сетах.
38-летний Джокович является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема». Уимблдон он выигрывал семь раз (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022). В прошлом сезоне серб дошел до финала турнира, уступив Карлосу Алькарасу.
Уимблдон проходит с 30 июня по 12 июля. Общий призовой фонд составляет £53,55 млн.
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