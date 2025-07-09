Экс-первую ракетку мира не впустили в ресторан в Уимблдоне из-за собаки
Бывшую первую ракетку мира Мартину Навратилову не пустили в ресторан Уимблдона (район в Лондоне) из-за собаки. Об этом теннисистка сообщила на странице в X.
«Да уж, хотела поужинать в Уимблдоне, но нам не разрешили зайти в ресторан с Лулу (кличка собаки Навратиловой. — РБК.). Поэтому план Б… В итоге план Б оказался лучше. Хороший и быстрый ужин, отличная паста, я и Лулу были рады», — написала Навратилова.
Она также отметила, что в ресторане в Уимблдоне ее не узнали.
68-летняя Навратилова является девятикратной победительницей Уимблдона. За свою карьеру она завоевала 18 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, 31 — в парном и 10 — в смешанном.
В 2010 году Навратилова сообщила, что заболела раком молочной железы, а через шесть месяцев врачи констатировали ремиссию. В начале 2023 года она рассказала, что ей диагностировали рак горла первой стадии и рецидив рака молочной железы. В июне того же года стало известно о завершении лечения рака.
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