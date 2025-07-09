Первая ракетка мира Синнер обыграл Шелтона и вышел в полуфинал Уимблдона

Первая ракетка мира Синнер вышел в полуфинал Уимблдона

Итальянский теннисист в четвертьфинале Уимблдона обыграл американца Бена Шелтона

Янник Синнер (Фото: Global Look Press)

Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В четвертьфинале итальянец обыграл американца Бена Шелтона (10-е место в мировом рейтинге) со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.

Следующим соперником Синнера станет победитель из пары Флавио Коболи (Италия, 24) и Новак Джокович (Сербия, 6).

23-летний Синнер является первой ракеткой мира. На его счету три победы на турнирах Большого шлема: дважды на Australian Open (2024, 2025) и один раз на US Open (2024). Лучшим результатом Синнера на Уимблдоне являлся полуфинал 2023-го года.

Уимблдон проходит с 30 июня по 12 июля. Общий призовой фонд составляет £53,55 млн.