Первая ракетка мира Синнер вышел в полуфинал Уимблдона
Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В четвертьфинале итальянец обыграл американца Бена Шелтона (10-е место в мировом рейтинге) со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.
Следующим соперником Синнера станет победитель из пары Флавио Коболи (Италия, 24) и Новак Джокович (Сербия, 6).
23-летний Синнер является первой ракеткой мира. На его счету три победы на турнирах Большого шлема: дважды на Australian Open (2024, 2025) и один раз на US Open (2024). Лучшим результатом Синнера на Уимблдоне являлся полуфинал 2023-го года.
Уимблдон проходит с 30 июня по 12 июля. Общий призовой фонд составляет £53,55 млн.
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