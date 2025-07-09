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Спорт ,  
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Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона

Андреева проиграла Бенчич и не смогла выйти в полуфинал Уимблдона
Седьмая ракетка мира Мирра Андреева уступила занимающей 35-е место в рейтинге WTA швейцарке Белинде Бенчич в четвертьфинале Уимблдона
Российская теннисистка Мирра Андреева&nbsp;
Российская теннисистка Мирра Андреева  (Фото: Ezra Shaw/Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В четвертьфинале россиянка уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 6 (3):7 (7), 6 (2):7 (7).

Следующей соперницей Бенчич станет польская теннисистка четвертая ракетка мира Ига Свёнтек, которая в четвертьфинале обыграла россиянку Людмилу Самсонову.

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Фото:Jordan Pettitt - WPA Pool/Getty Images

Андреева, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал женского одиночного разряда Уимблдона со времен Марии Шараповой в 2005 году. 

28-летняя Бенчич занимает 35-е место в мировом рейтинге. Она впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона. Ранее лучшим результатом швейцарки на турнирах Большого шлема был выход в полуфинал US Open.

Уимблдон проходит с 30 июня по 12 июля. Общий призовой фонд составляет £53,55 млн.

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Полина Мельникова, Альвина Цаканян
теннис Мирра Андреева Белинда Бенчич Уимблдон
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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