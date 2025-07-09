Анчелотти приговорили к году тюрьмы за неуплату налогов

Карло Анчелотти, помимо тюремного заключения из-за неуплаты налогов, должен будет выплатить штраф в размере €386 тысяч

Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Бывший тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти приговорен к одному году тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, об этом сообщило EFE.

По данным издания, причиной стало сокрытие доходов, полученных от использования его имиджевых прав, в 2014 и 2015 годах во время работы в «Реале». В издании отметили, что итальянский специалист обязан выплатить штраф в размере €386 тыс. Прокуратура предъявила обвинения в налоговом мошенничестве на сумму €1,062 млн: более €386 тыс. за 2014 год и более €675 тыс. за 2015 год.

При этом 66-летний итальянец был оправдан по обвинению в другом налоговом правонарушении, предположительно совершенном в 2015 году, которое также касалось прав на его имидж в период работы в мадридском «Реале».

Согласно законодательству Испании, если тюремное заключение на срок менее двух лет является первым наказанием за ненасильственное преступление, оно может быть заменено на условный срок или штраф.

Анчеллоти возглавлял «Реал» c 2013 по 2015 год и с 2021 по 2025 год. За это время он дважды приводил команду к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, а также клубном чемпионате мира. Трижды под его руководством «Реал» выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Анчелотти в конце мая ушел из «Реала» и стал главным тренером сборной Бразилии. Контракт с тренером рассчитан до конца чемпионата мира по футболу в 2026 году.