Анчелотти привел Бразилию к первой победе за три месяца и вывел на ЧМ

Сборная Бразилии провела под руководством Карло Анчелотти второй матч

Карло Анчелотти после матча сборных Бразилии и Парагвая (Фото: Wagner Meier / Getty Images)

Сборная Бразилии по футболу обыграла команду Парагвая в домашнем матче 16-го тура группового этапа отборочного чемпионата мира-2026.

Победный мяч на 44-й минуте забил Винисиус, который впервые за 11 матчей отличился голом в составе сборной.

Пятикратные чемпионы мира одержали первую победу за три матча. До этого бразильцы уступили в гостях Аргентине (1:4) и сыграли со счетом 0:0 в Эквадоре. Предыдущая победа была одержана в мартовском домашнем матче с Колумбией (2:1).

Бразилия провела второй матч под руководством Карло Анчелотти, который стал вторым иностранным главным тренером в истории самой титулованной футбольной сборной в мире. В 1925 году команду возглавлял Рамон Платеро, который привел бразильцев к серебру на чемпионате Южной Америки.

Кроме того, в качестве и.о. команду возглавляли португалец Жорека (1944) и аргентинец Фильпо Нуньес (1965), которые руководители ею два и один матч соответственно. Ни разу иностранец не руководил сборной Бразилии на чемпионате мира.

На чемпионат мира вышла также команда Эквадора, которая в гостях сыграла вничью с Перу (0:0).

На счету Бразилии и Эквадора по 25 очков, что гарантирует им минимум шестое место, дающее право выступить на чемпионате мира.

Сборная Бразилии — единственная команда, которая участвовала во всех чемпионатах мира. Последний чемпионский титул она завоевала в 2002 году, после чего только на домашнем турнире 2014-го смогла дойти до полуфинала, а в остальных трех случаях выбывала на стадии 1/4 финала. Бразильская сборная также единственная в ХХI веке, кто неизменно доходил до четвертьфинала ЧМ.

Сборная Эквадора впервые с 2006 года дважды подряд пробилась на ЧМ. Команда в пятый раз в истории выступит на чемпионате мира, где не проходила дальше 1/8 финала (2006).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Ранее на него квалифицировались сборные Аргентины, Австралии, Иордании, Ирана, Новой Зеландии, Узбекистана, Южной Кореи и Японии.