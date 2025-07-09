СКА подписал контракт с сыном главного тренера Игоря Ларионова
Петербургский СКА подписал контракт с 26-летним сыном главного тренера Игорем Ларионовым-младшим. Об этом сообщает пресс-служба клуба КХЛ.
Соглашение рассчитано на один год.
В минувшем межсезонье СКА возглавил легенда мирового хоккея Игорь Ларионов, который с 2022 года занимал должность главного тренера нижегородского «Торпедо».
Вместе с Игорем Ларионовым в 2022 году в «Торпедо» перешел и его сын. В первом сезоне набрал 28 очков (7 голов и 21 передача) в 28 играх. А в четырех играх плей-офф сделал три передачи.
Позднее не набирал более 20 очков в регулярке, а в плей-офф не отличался результативными действиями. В 34 матчах прошедшего регулярного чемпионата забросил 5 шайб и сделал 15 передач.
По данным «Спорт-Экспресса», Ларионов-младший, будучи игроком 3–4-го звена, заработал в «Торпедо» за три года 49 млн руб. По контракту со СКА он получит за год 30 млн руб.
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