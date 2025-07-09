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Спорт ,  
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Экс-главу Союза биатлонистов России и ЦСП выпустят из тюрьмы по УДО

Экс-главу Союза биатлонистов России и ЦСП Кравцова выпустят из тюрьмы по УДО
Александр Кравцов с 30 ноября 2023 года отбывает семилетний срок в колонии общего режима по пяти эпизодам растраты в особо крупном размере

Экс-директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России и бывший президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов выйдет из тюрьмы в конце июля в связи с удовлетворением прошения об условно-досрочном освобождении. Решение принял Тверской районный суд Москвы, и оно вступит в силу с 25 июля, говорится в картотеке дел суда.

Кравцов с 30 ноября 2023 года отбывает семилетний срок в колонии общего режима по пяти эпизодам растраты в особо крупном размере. При этом с 2020 года он содержался под стражей.

По версии следствия, он трудоустроил нескольких человек на различные должности в ЦСП, но фактически эти люди там не работали. Сумма ущерба изначально оценивалась в 14,45 млн руб., однако к весне 2022 года выросла до 26 млн руб.

Кравцов не признал вину. Он говорил, что люди, которые проходят как «мертвые души» по документам, являются членами экспертного совета с соответствующими полномочиями и регалиями. Кравцов также заявлял, что в основу уголовного дела легли показания его бывшего заместителя, который был уволен и, считает он, пытается свести с ним счеты.

Основанием для возбуждения дела о растрате стали материалы проверки Генеральной прокуратуры, которые выявили в ЦСП многочисленные финансовые нарушения. Центр отвечает за обеспечение подготовки российских сборных команд, в том числе за закупку инвентаря и экипировки и выплату зарплат спортсменам, тренерам и специалистам.

Кроме Кравцова по делу проходили еще несколько человек: бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадий Алешин, экс-глава сочинского филиала ЦСП Игорь Бойко, бывший антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Роберт Попов, сын главного бухгалтера ЦСП Денис Фролов и старшая дочь Елена Новикова. Именно двое последних, по версии следствия, были фиктивно трудоустроены в ЦСП. Все фигуранты дела, кроме Кравцова, получили условные сроки, передает «РИА Новости».

Кравцову 74 года. В 2005 году он начал работать в ЦСП, в 2009-м занял должность директора этой структуры. В 2014 году Кравцова также избрали президентом Союза биатлонистов России. Через четыре года он покинул этот пост. С 2014 по 2018 год Кравцов был президентом СБР (на этом посту он сменил Михаила Прохорова). На Олимпиаде-2014 в Сочи он возглавлял российскую делегацию.

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