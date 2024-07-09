Франция забила первый гол с игры на Евро и вышла вперед в полуфинале с Испанией

Франция забила первый гол с игры на Евро и вышла вперед в полуфинале

Французский форвард Рандаль Коло Муани отличился на девятой минуте благодаря передаче Килиана Мбаппе

Рандаль Коло Муани и Жюль Кунде (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Нападающий Рандаль Коло Муани забил первый гол сборной Франции с игры на Евро-2024. До этого на чемпионате на счету французских футболистов были только пенальти Килиана Мбаппе и два автогола соперников.

Французский форвард отличился на девятой минуте с передачи Килиана Мбаппе, который впервые вышел на матч без маски после того, как сломал нос в первом туре группового этапа Евро.

Кроме того, на 21-й минуте Франция пропустила первый гол с игры на нынешнем Евро. Ранее единственный мяч в ворота французов был забит с пенальти на групповом этапе в матче с Польшей.

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.

Победитель матча сыграет в финале Евро-2024 с победителем второго полуфинала Англия — Нидерланды, который пройдет 10 июля.