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Евро-2024 ,  
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Франция забила первый гол с игры на Евро и вышла вперед в полуфинале

Франция забила первый гол с игры на Евро и вышла вперед в полуфинале с Испанией
Сюжет
Евро-2024
Французский форвард Рандаль Коло Муани отличился на девятой минуте благодаря передаче Килиана Мбаппе
Рандаль Коло Муани и Жюль Кунде
Рандаль Коло Муани и Жюль Кунде (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Нападающий Рандаль Коло Муани забил первый гол сборной Франции с игры на Евро-2024. До этого на чемпионате на счету французских футболистов были только пенальти Килиана Мбаппе и два автогола соперников.

Французский форвард отличился на девятой минуте с передачи Килиана Мбаппе, который впервые вышел на матч без маски после того, как сломал нос в первом туре группового этапа Евро.

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Кроме того, на 21-й минуте Франция пропустила первый гол с игры на нынешнем Евро. Ранее единственный мяч в ворота французов был забит с пенальти на групповом этапе в матче с Польшей.

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.

Победитель матча сыграет в финале Евро-2024 с победителем второго полуфинала Англия — Нидерланды, который пройдет 10 июля.

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Альвина Цаканян
Футбол сборная Франции по футболу Евро-2024 Чемпионат Европы по футболу сборная Испании по футболу
Мбаппе Килиан фото

Мбаппе Килиан

футболист
20 декабря 1998 года
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