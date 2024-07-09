ЦСКА объявил о переходе двукратного обладателя Кубка России

Соглашение Рифата Жемалетдинова и ЦСКА рассчитано на один сезон с опцией продления на еще один год

Рифат Жемалетдинов (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Полузащитник Рифат Жемалетдинов стал игроком ПФК ЦСКА, сообщила в телеграм-канале пресс-служба московского клуба.

«Он долго-долго тапал, и наконец дотапал!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба

В данном случае авторы сообщения обыграли фразу, связанную с игрой Hamster Kombat. В ней надо быстро нажимать кнопку или нажимать на экран (то есть «тапать»), чтобы заработать игровую валюту.

Контракт игрока с клубом рассчитан на сезон 2024/25 с опцией продления еще на один год.

Жемалетдинов является воспитанником академии «Локомотива», в конце сезона 2023/24 он покинул московский клуб в качестве свободного агента. Всего за «железнодорожников» полузащитник провел 155 матчей, в которых забил 23 мяча, сделал 25 голевых передач. Также с 2016 по 2018 год выступал за казанский «Рубин».

В составе «Локомотива» он два раза выиграл Кубок России (2018/19, 2020/21) и один Суперкубок страны (2019). Также дважды становился серебряным призером чемпионата России (2018/19, 2019/20) и один раз бронзовым (2020/21).

Жемалетдинов является чемпионом Европы 2013 года в составе сборной России до 17 лет и серебряным призером Евро 2015 года до 19 лет.