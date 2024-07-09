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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Теннисистка Веснина приняла приглашение выступить на Олимпиаде

Российская теннисистка Веснина приняла приглашение выступить на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Также его приняла каноистка Олеся Ромасенко. Всего на данный момент 15 российских спортсменов приняли приглашение МОК для участия в Играх‑2024 в Париже в нейтральном статусе
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российская теннисистка Елена Веснина приняла приглашение выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

37-летняя Веснина сыграет в Париже в парном разряде с Екатериной Александровой. На ее счету есть золото Олимпиады-2016 в паре с Екатериной Макаровой, серебро Игр-2020 в миксте с Асланом Карацевым.

Международная федерация тенниса подтвердила участие Весниной в Олимпиаде
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Елена Веснина и Аслан Карацев на церемонии вручения медалей на Олимпиаде-2020

Кроме того, приглашение выступить в Париже приняла каноистка Олеся Ромасенко. Спортсменке 34 года, она является пятикратным призером чемпионатов мира.

Российские спортсмены получают допуск на Олимпиаду от специальной комиссии МОК (AINERP). Среди требований МОК к нейтральному статусу — отсутствие поддержки военной операции на Украине, связи с армией и спецслужбами (в том числе с такими спортклубами, как «Динамо» и ЦСКА), выступление в индивидуальных дисциплинах.

Всего на данный момент приглашения выступить в Париже приняли 15 российских спортсменов.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2024 Елена Веснина гребной спорт
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