Международная федерация тенниса подтвердила участие Весниной в Олимпиаде

Елена Веснина сыграет в парном разряде с Екатериной Александровой

Елена Веснина и Аслан Карацев на церемонии вручения медалей на Олимпиаде-2020 (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Елена Веснина примет участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Подтверждение появилось на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

Веснина сыграет в парном разряде с Екатериной Александровой. Ранее в заявочный списках на сайте ITF возле ее фамилии было написано «ожидает подтверждения», теперь эта пометка отсутствует.

Сама Веснина также подтвердила «Спорт-Экспрессу», что сыграет в Париже. «Это большое событие не только для спортсменов, но и для всех людей. Вообще Олимпиада — это про людей. Поэтому я с радостью полечу в Париж, и вы меня обязательно там увидите!», — сказала теннисистка.

При этом на сайте МОК в списке допущенный нейтральных атлетов на ОИ-2024 фамилия Весниной пока не появилась.

На счету 37‑летней Весниной золото Олимпиады-2016 в паре с Екатериной Макаровой, серебро Игр-2020 в миксте с Асланом Карацевым.

Россиянка является победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2013, US Open — 2014, Уимблдон — 2017). Также на ее счету победа в миксте Открытого чемпионата Австралии — 2016.

В 2021 год после Олимпиады в Токио Веснина в очередной раз приостановила карьеру, в 2023-м у нее родился второй ребенок. В марте 2024 года возобновила карьеру в парном разряде. На данный момент приняла участие в четырех турнирах, в двух из которых выступала в паре с россиянкой Анной Калинской, которая отказалась от выступления на Олимпиаде. При этом Веснина не провела ни одного турнира в паре с Александровой.

Из россиян на Олимпиаде также выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Федерация тенниса России также включила в команду Карацева и Веронику Кудерметову. Однако c их допуском возникли проблемы.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир состоится на кортах с грунтовым покрытием.