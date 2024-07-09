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Легкоатлетка получила серьезную травму на Кубке России в Чебоксарах

Еще одна спортсменка получила тяжелую травму на Кубке России по легкой атлетике
Полина Парфененко повредила ногу, когда бежала к трибунам после неудачной попытки. Предположительно, спортсменка получила вывих
Полина Парфененко
Полина Парфененко (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Прыгунья в высоту Полина Парфененко получила серьезную травму ноги на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, спортсменка совершала прыжок на высоте 1,95 м, но не сумела взять планку. Когда она спрыгнула с мата и побежала в сторону трибун, то споткнулась и получила травму.

Парфененко отнесли на носилках в карету скорой помощи, после чего отвезли в больницу, где ей сделают рентген. Согласно представительному диагнозу, прыгунья получила вывих ноги. Если разрешат врачи, то она сможет продолжить лечение в Москве.

Это уже не первая серьезная травма, полученная спортсменами на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Ранее на соревнованиях тяжелое повреждение колена получил прыгун в длину Артем Чермошанский, который неудачно приземлился после очередной попытки. При этом легкоатлет стал победителем соревнований, так как никто из соперников не смог превзойти его результат 8,03 м.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
легкая атлетика спорт
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