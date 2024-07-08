Победитель Кубка России по прыжкам в длину Чермошанский получил тяжелую травму

Победитель Кубка России по прыжкам в длину получил очень тяжелую травму

Артем Чермошанский повредил колено после неудачного приземления во время соревнований

Артем Чермошанский (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Победитель Кубка России по легкой атлетике в прыжках в длину Артем Чермошанский получил тяжелую травму во время соревнований в Чебоксарах. Видео с инцидентом можно было увидеть в эфире телеканала «Матч! Арена».

Чермошанский стал победителем Кубка России, с результатом 8,03 метра победив Даниила Чечелу (8,01 метра) и Юрия Ожгибесова (7,94 метра). Во время очередной попытки 23-летний спортсмен неудачно приземлился и серьезно повредил колено.

«Чермошанский получил очень тяжелую травму, сейчас его везут на скорой в больницу», — рассказала РИА «Новости» пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

Ранее стало известно, что российский велогонщик Александр Власов получил перелом лодыжки на «Тур де Франс». Он был одним из трех допущенных Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпиаду российских велогонщиков, но отказался ехать из-за плотного графика гонок за профессиональную немецкую команду. Власов также заявлял, что олимпийская трасса ему не подходит.