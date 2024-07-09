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Хорватка Векич впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона

Хорватка Векич победила Лулу Сун и впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона
Донна Векич в 1/4 финала обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сун, которая пробилась в основную сетку через квалификацию
Донна Векич
Донна Векич (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 28-летняя Векич победила представительницу Новой Зеландии Лулу Сун, 123-ю ракетку мира, со счетом 5:7, 6:4, 6:1.

Векич третий раз в карьере дошла до 1/4 финала на турнирах «Большого шлема» после US Open-2019 и «Ролан Гаррос»-2023. Эту стадию она преодолела впервые.

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Следующей соперницей Векич станет победительница пары Джасмин Паолини (Италия) — Эмма Наварро (США).

Векич является 37-й ракеткой мира, она выиграла четыре турнира WTA в карьере.

23-летняя Сун попала в основную сетку Уимблдона через квалификации. До нынешнего турнира она выиграла лишь четыре матча в основной сетке на соревнованиях уровня WTA.

Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Уимблдон
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